українська
30 октября 2025, 15:44

Украина получила $177 млн от Всемирного банка

Украина получила $177 млн от Всемирного банка в рамках двух проектов поддержки реформ. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Украина получила $177 млн от Всемирного банка в рамках двух проектов поддержки реформ.
Фото: depositphotos

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Деньги по проекту

  • $147 млн — по проекту SURGE «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»;
  • $30 млн — по проекту THRIVE «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность».

Вырученные средства были зачислены в общий фонд Госбюджета Украины.

Что известно о проектах

Оба проекта реализуются по финансовому инструменту Program-for-Results (PforR) — «Программа кредитования с привязкой к результатам». Этот подход предполагает выделение средств только после достижения определенных показателей эффективности.

Проект SURGE реализуется на Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения более чем на 1 млрд долларов США, в частности предусмотрев $10 млн грантовых средств. Главная цель проекта — обеспечить эффективное управление публичными инвестициями.

Для получения очередного транша Украина выполнила ряд условий, среди которых:

  • утвердила единый портфель публичных инвестиционных проектов на 2026−2028 годы (с учетом гендерных и климатических аспектов);
  • приняла методические рекомендации по оценке влияния публичных инвестиционных проектов на окружающую среду;
  • подтвердила выполнение Антикоррупционной программы Государственной налоговой службы.

Проект THRIVE, начатый в 2024 году, направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и укрепление системы здравоохранения. Общий объем финансирования составляет $1,2 млрд, в его рамках подписаны соглашения на $449 млн кредитных средств и $5 млн грантовых средств.

Очередной транш в размере $30 млн получен авансом для дальнейшей поддержки реформы Программы медицинских гарантий. Средства будут направлены на усиление способности Национальной службы здоровья Украины мониторить деятельность медицинских учреждений и повышать качество предоставления медицинских услуг.

До конца года Украина ожидает получить дополнительно $249 млн в рамках проекта SURGE и $17,5 млн — в рамках проекта THRIVE.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
