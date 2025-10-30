Спрос на золото достиг исторического максимума в $146 млрд за квартал

Квартальный спрос на золото, включая внебиржевые операции, в третьем квартале 2025 года достиг 1 313 тонн, или $146 млрд в стоимостном выражении, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщает Всемирный совет по золоту (WGC).

Какая причина роста

Рост был обусловлен преимущественно инвестиционным спросом, который ускорился в третьем квартале до 537 тонн — на 47% выше год к году — и составил 55% от общего чистого спроса на золото.

Эту динамику обеспечила комбинация факторов: неопределенная и волатильная геополитическая обстановка, ослабление доллара США и страх инвесторов упустить прибыль на фоне роста цен на металл, отмечается в отчете.

Инвестиции в золото

Инвесторы продолжили вкладывать средства в биржевые фонды с физическим обеспечением золотом третий квартал подряд, добавив еще 222 тонны при глобальных притоках в $26 млрд.

С начала года золотые ETF увеличили свои активы на 619 тонн, или $64 млрд, причем североамериканские фонды лидировали с показателем в 346 тонн, за ними следовали европейские фонды с 148 тоннами и азиатские с 118 тоннами.

Инвестиции в слитки и монеты выросли на 17% год к году и составили 316 тонн. Рост наблюдался практически на всех рынках, но значительный вклад внесли Индия с 92 тоннами и Китай с 74 тоннами.

Цена на золото, по данным LBMA, за квартал достигла 13 новых исторических максимумов. В третьем квартале она выросла на 16%, составив в среднем $3 456,5 за унцию, что на 40% выше показателя предыдущего года и на 5% выше предыдущего квартала.

Спрос на ювелирные изделия из золота оказался под давлением из-за рекордных цен на металл в этом году — потребление снизилось на 19% год к году в третьем квартале, до 371 тонны. Хотя два крупнейших рынка-потребителя — Индия и Китай — показали рост квартал к кварталу, во многом благодаря сезонным факторам годовая динамика на обоих рынках осталась слабой, пишет WGC.

Центральные банки ускорили темпы покупок в третьем квартале — чистые приобретения составили 220 тонн, что на 28% выше показателя второго квартала и на 10% выше год к году, несмотря на рекордно высокую цену на золото.

Кто больше всего купил

Крупнейшим покупателем стал Нацбанк Казахстана, а бразильский центробанк купил золото впервые за более чем четыре года. С начала года чистые покупки центробанков составили 634 тонны, что отстает от исключительно высоких показателей последних трех лет, но значительно превышает уровни до 2022 года.

Общее предложение золота достигло квартального рекорда в 1 313 тонн, увеличившись на 3% год к году. Добыча золота выросла на 2% год к году, до 977 тонн, а переработка увеличилась на 6%, до 344 тонны, оставаясь относительно стабильной с учетом резкого роста цен на металл.

Старший аналитик по рынкам Всемирного совета по золоту Луиз Стрит отметила, что движение золота к отметке в $4 тысячи за унцию в третьем квартале подчеркивает силу и устойчивость факторов, которые стимулировали спрос в течение года.

Усиление геополитической напряженности, устойчивое инфляционное давление и неопределенность вокруг мировой торговой политики — все это подпитывало аппетит к защитным активам, поскольку инвесторы стремятся повысить cтабильность своих портфелей.

