30 октября 2025, 15:05 Читати українською

Shell превзошла прогнозы: прибыль в III квартале составила $5,4 млрд благодаря газовому подразделению

Энергетический гигант Shell сообщил о скорректированной прибыли в размере $5,4 млрд за III квартал 2025 года. Хотя этот показатель на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, он превзошел средний прогноз аналитиков ($5,09 млрд). Главным фактором, обеспечившим этот результат, стал интегрированный газовый бизнес, сообщает отраслевое издание enkorr.

Прибыль Shell в III квартале составила $5,4 млрд
Фото: shell.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Газ и добыча: драйверы результата

  • Газовый бизнес: Прибыль от интегрированного газового подразделения, ключевого для Shell как крупнейшего в мире трейдера сжиженного природного газа (СПГ), составила $2,14 млрд. Это превысило ожидание рынка ($1,97 млрд), несмотря на то, что в прошлом году показатель был выше ($2,87 млрд).
  • Добыча и переработка: Это подразделение заработало $1,8 млрд, также превысив прогнозы аналитиков ($1,6 млрд).

Общий денежный поток от операционной деятельности компании составил $12,2 млрд, что ниже показателя III квартала 2024 года ($14,7 млрд).

Прибыль для акционеров

Shell подтвердила, что продлит свою программу выкупа акций в размере $3,5 млрд в течение следующих трех месяцев. Это уже шестнадцатый квартал подряд, когда компания возвращает акционерам минимум $3 млрд из-за выкупа акций.

Результаты были достигнуты на фоне снижения цен на нефть и смешанной динамики цен на газ по сравнению с прошлым годом:

  • Средняя цена нефти Brent в III квартале составила около $68 за баррель (против $78 в прошлом году).
  • Средняя цена газа на европейском хабе TTF снизилась до 33,04 евро за мегаватт-час (с 35,6 евро в 2024 году).
  • В то же время, фьючерсы на газ на Нью-Йоркской товарной бирже выросли — до $3,07 за млн BTU (против $2,23 в прошлом году).

Напомним

Цены на нефть снизились в четверг, 30 октября, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об уменьшении пошлин на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее. Рынок отреагировал скептически, считая, что это не окончательное завершение торговой войны.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 20 центов (0,31%) — до $64,72 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI также подешевели на 20 центов (0,33%) — до $60,28.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
