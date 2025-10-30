Морковь дорожает: цены выросли на 12% за неделю

После продолжительного периода ценовой стагнации, наблюдавшейся на украинском рынке моркови с начала осени, стоимость качественных корнеплодов начала расти. По данным аналитиков проекта EastFruit, только за текущую неделю морковь подорожала в среднем на 12%.

Причины роста и текущие цены

На сегодняшний день производители отгружают морковь по цене 7−13 грн/кг (или $0,17-$0,31/кг), в зависимости от качества и объема партии.

Ключевым фактором роста цен стало заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств решили удержать качественный урожай, заложив его на хранение в ожидании дальнейшего подорожания. Как следствие, предложение моркови высокого качества на рынке несколько сократилось.

Несмотря на текущий рост, аналитики отмечают, что морковь в Украине все еще продается в среднем на 54% дешевле, чем зафиксирована цена за аналогичный период прошлого года.

Прогноз

Участники рынка не исключают, что текущая тенденция может быть временной. Дальнейшее стремительное подорожание может мотивировать фермеров начать активную распродажу запасов из хранилищ. Это в свою очередь приведет к увеличению предложения на рынке и может спровоцировать обратный процесс — снижение цен.