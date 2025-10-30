Хотите начать инвестировать в стартап, но не знаете как, приходите на конференцию «Жить на проценты»

8 ноября в Киеве состоится ключевое событие года для инвесторов — конференция «Жить на проценты». Ивент станет площадкой, где будут обсуждаться действенные стратегии, успешные кейсы и актуальные тренды рынка, с единственной целью — научить ваш капитал приносить доход, пока вы отдыхаете.

В этом году в конференции Жить на проценты 2025 примут участие спикеры, которые рассмотрят инвестиционные настроения украинцев и наиболее доступные варианты для инвестирования в Украине и за рубежом.

Одним из спикеров — Петр Чернышев. Это человек, который объединяет бизнес и образование, инвестирует в стартапы и мечтает о лучшей Украине. Председатель Наблюдательного Совета КАИ (Киевский авиационный институт) и бизнес-ангел украинских стартапов.

Он также идейный лидер и основатель ОО «Контора Пи», экс-член Совета директоров Киевской школы экономики и Наблюдательного совета «Фармак». Чернышев возглавлял бизнес Carlsberg в Украине (2006−2014) и работал президентом Kyivstar (2015−2018).

Как попасть на «Жить на проценты 2025 года»?

Купить билеты можно по ссылке на сайте ивента. Участие доступно как офлайн, так и онлайн.

Присоединяйтесь к конференции и получите возможность стать частью сообщества сознательных и рассудительных украинских инвесторов, умеющих четко определять цели инвестирования и выбирать только действенные стратегии.

Сделайте первую инвестицию в пассивный заработок в будущем — покупайте билеты на «Жить на проценты 2025»!