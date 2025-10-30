OpenAI может быть оценена в $1 трлн для IPO — Reuters

Первичное размещение OpenAI, сроки которого пока официально не подтверждены, может стать крупнейшим за всю историю. На IPO компанию могут оценить вплоть до $1 трлн, во время предварительных обсуждений разработчик рассматривал возможность привлечь не менее $60 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подготовка к IPO

По слова некоторых из них, финансовый директор компании Сара Фрайар сообщила отдельным сотрудникам, что компания планирует провести листинг в 2027 году. Однако консультанты ожидают, что это может произойти еще раньше, примерно в конце 2026 года.

В целом, как предупредили источники, что прошедшие переговоры были ранними, и планы, в том числе цифры и сроки, могут меняться в зависимости от роста бизнеса и рыночной конъюнктуры.

«IPO не является нашей целью, поэтому мы не могли установить точную дату, — заявил изданию представитель OpenAI. — Мы строим прочный бизнес и продвигаем нашу миссию, чтобы все выиграли от ИИ».

Как оценивали OpenAI

В начале октября сообщалось, что OpenAI оценивается в $500 млрд — это уже сделало ее самой дорогой частной, не торгующейся на бирже компанией в мире. При этом она остается убыточной. К концу года ее годовая выручка достигнет около $20 млрд: при обороте в $500 млрд ее убытки также растут, сообщили источники. На прибыль OpenAI намерен выйти не ранее 2029 года.

В среду, 29 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что IPO ведущего ИИ-разработчика может состояться в 2027 году. Гендиректор Сэм Альтман во вторник допустил возможность первичного размещения на бирже из-за потребности в капитале, однако не указал четких сроков.

Накануне OpenAI также объявила, что проведет рекапитализацию, в результате которой доля Microsoft в OpenAI снизится с 32,5% до 27% и будет оцениваться примерно в $135 млрд.

На что ставит OpenAI

OpenAI пытается законтрактовать будущие поставки самого дефицитного ресурса в эпоху ИИ — вычислительной мощности. Компания делает ставку на то, что тот, кто контролирует «железо», будет контролировать рынок.

Втягивая в свои планы гигантов вроде Nvidia и AMD, OpenAI создает сеть взаимозависимостей. Теперь успех или провал разработчика ChatGPT будет напрямую влиять на финансовые результаты его партнеров.

OpenAI действует как стартап, сжигающий деньги в погоне за ростом, но масштабы ее ставок сопоставимы с бюджетами некоторых государств. Это игра, в которой выигрыш — это создание технологии, которая изменит мир (например, общего искусственного интеллекта), а проигрыш — колоссальные убытки для всей экосистемы.