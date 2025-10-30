Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 октября 2025, 13:41

OpenAI может быть оценена в $1 трлн для IPO — Reuters

Первичное размещение OpenAI, сроки которого пока официально не подтверждены, может стать крупнейшим за всю историю. На IPO компанию могут оценить вплоть до $1 трлн, во время предварительных обсуждений разработчик рассматривал возможность привлечь не менее $60 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Первичное размещение OpenAI, сроки которого пока официально не подтверждены, может стать крупнейшим за всю историю.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подготовка к IPO

По слова некоторых из них, финансовый директор компании Сара Фрайар сообщила отдельным сотрудникам, что компания планирует провести листинг в 2027 году. Однако консультанты ожидают, что это может произойти еще раньше, примерно в конце 2026 года.

В целом, как предупредили источники, что прошедшие переговоры были ранними, и планы, в том числе цифры и сроки, могут меняться в зависимости от роста бизнеса и рыночной конъюнктуры.

«IPO не является нашей целью, поэтому мы не могли установить точную дату, — заявил изданию представитель OpenAI. — Мы строим прочный бизнес и продвигаем нашу миссию, чтобы все выиграли от ИИ».

Как оценивали OpenAI

В начале октября сообщалось, что OpenAI оценивается в $500 млрд — это уже сделало ее самой дорогой частной, не торгующейся на бирже компанией в мире. При этом она остается убыточной. К концу года ее годовая выручка достигнет около $20 млрд: при обороте в $500 млрд ее убытки также растут, сообщили источники. На прибыль OpenAI намерен выйти не ранее 2029 года.

Читайте также: OpenAI заключила сделок на $1 триллион, имея миллиардные убытки — FT

В среду, 29 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что IPO ведущего ИИ-разработчика может состояться в 2027 году. Гендиректор Сэм Альтман во вторник допустил возможность первичного размещения на бирже из-за потребности в капитале, однако не указал четких сроков.

Накануне OpenAI также объявила, что проведет рекапитализацию, в результате которой доля Microsoft в OpenAI снизится с 32,5% до 27% и будет оцениваться примерно в $135 млрд.

На что ставит OpenAI

OpenAI пытается законтрактовать будущие поставки самого дефицитного ресурса в эпоху ИИ — вычислительной мощности. Компания делает ставку на то, что тот, кто контролирует «железо», будет контролировать рынок.

Втягивая в свои планы гигантов вроде Nvidia и AMD, OpenAI создает сеть взаимозависимостей. Теперь успех или провал разработчика ChatGPT будет напрямую влиять на финансовые результаты его партнеров.

OpenAI действует как стартап, сжигающий деньги в погоне за ростом, но масштабы ее ставок сопоставимы с бюджетами некоторых государств. Это игра, в которой выигрыш — это создание технологии, которая изменит мир (например, общего искусственного интеллекта), а проигрыш — колоссальные убытки для всей экосистемы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
