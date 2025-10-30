Multi от Минфин
українська
30 октября 2025, 13:14

Акции Meta рухнули на 9% после отчета компании

Акции Meta, владеющего соцсетями Facebook и Instagram, обвалились на 9% в ходе расширенных торгов 29 октября. Главной причиной для разочарования инвесторов, вероятно, стала прибыль: она оказалась примерно в шесть раз ниже ожиданий Уолл-стрит из-за разового расхода по налогу на прибыль в размере почти $16 млрд, отмечает CNBC.

Акции Meta, владеющего соцсетями Facebook и Instagram, обвалились на 9% в ходе расширенных торгов 29 октября.
Фото: ldaily.ua

Падение акций

Стоимость акций Meta на постмаркете опускалась примерно до $683 — это на 9,1% меньше уровня закрытия основных торгов. После этого, впрочем, бумаги частично отыграли потери: снижались примерно на 7%.

Основная торговая сессия в среду закончилась практически без изменения цены: бумаги прибавили незначительные 0,03%.

Meta отчиталась о росте выручки на 26% — до $51,2 млрд — в третьем квартале, который закончился 30 сентября. Это самый высокий темп роста выручки с первого квартала 2024 года, отмечает CNBC.

Однако скорректированная прибыль на акцию (Diluted EPS) уменьшилась на 83% в сравнении с тем же периодом 2024 года — до $1,05.

Компания связала это с единоразовым неденежным расходом по налогу на прибыль в размере $15,93 млрд, связанным с «Большим и прекрасным законом» Дональда Трампа. Без него скорректированная прибыль на акцию достигла бы $7,25, утверждает Meta.

При этом она ожидает, что этот закон обеспечит «значительное сокращение» ее денежных выплат по федеральным налогам в США в оставшейся части 2025 года и в последующие годы.

Строительство ИИ-дата-центра

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

