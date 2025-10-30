Multi от Минфин
українська
українська

30 октября 2025, 12:48 Читати українською

Скидки на Черную пятницу уже не привлекают 64% украинцев — Inweb

По состоянию на 2025 год, значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении (19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые потребности), что формирует осторожную, но чувствительную к акциям модель потребления. Агентство диджитал-маркетинга Inweb проанализировало намерения потребителей и главные тренды перед сезоном больших скидок, в частности, Черной пятницы.

Скидки на Черную пятницу не привлекают 64% украинцев
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скепсис к акциям и чувствительность к цене

Несмотря на финансовую уязвимость, украинцы становятся скептичнее самой концепции Черной пятницы. Согласно опросу Rakuten Viber, 83% респондентов не планируют делать покупки в этот день, а 64% вообще никогда не покупают по недоверию к заявленным скидкам.

Однако цена остается ключевым фактором в принятии решений. Данные за 2024 год подтверждают эту чувствительность: 1% снижение цены стимулировало дополнительный спрос на 1,029%. Война и экономическая нестабильность закрепили эту модель потребления, где каждая гривна имеет значение.

Восстановление импульсивных покупок

В 2025 году наблюдается рост спонтанных покупок (21% украинцев), причем среди молодежи этот показатель значительно выше: 31% зуммеров и 23% миллениалов.

Новый тренд

Новым трендом стало использование ИИ в шопинге: 13% покупателей уже применяли его, а еще 25% планируют это сделать.

Рост среднего чека

Черная пятница 2024 года продемонстрировала переход покупателей к более дорогим товарам. По данным Rozetka, средний чек вырос на 40% по отношению к среднему по году. Аналогичные тренды фиксировали «Фокстрот» (средний чек около 9000 грн) и АЛЛО (рост на 35%).

Популярные категории товаров

Спрос во время распродаж преимущественно формирует легкая промышленность:

  • Одежда и обувь: 34% (лидер).
  • Пища и алкоголь: 13% (товары повседневного потребления).
  • Гаджеты: 12%.
  • Домашняя техника, детские товары, косметика и средства по уходу: по 9% в каждой категории.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Vorlock
Vorlock
30 октября 2025, 14:39
Давайте чесно — в Україні фейкові знижки на цей день!
тупо дешевше купити за кордоном й привезти сюди, навіть сплативши митні платежі що перевищують 150 євро ;)
TAN72
TAN72
30 октября 2025, 15:29
Лохотрон надоел
