Скидки на Черную пятницу уже не привлекают 64% украинцев — Inweb

По состоянию на 2025 год, значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении (19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые потребности), что формирует осторожную, но чувствительную к акциям модель потребления. Агентство диджитал-маркетинга Inweb проанализировало намерения потребителей и главные тренды перед сезоном больших скидок, в частности, Черной пятницы.

Скепсис к акциям и чувствительность к цене

Несмотря на финансовую уязвимость, украинцы становятся скептичнее самой концепции Черной пятницы. Согласно опросу Rakuten Viber, 83% респондентов не планируют делать покупки в этот день, а 64% вообще никогда не покупают по недоверию к заявленным скидкам.

Однако цена остается ключевым фактором в принятии решений. Данные за 2024 год подтверждают эту чувствительность: 1% снижение цены стимулировало дополнительный спрос на 1,029%. Война и экономическая нестабильность закрепили эту модель потребления, где каждая гривна имеет значение.

Восстановление импульсивных покупок

В 2025 году наблюдается рост спонтанных покупок (21% украинцев), причем среди молодежи этот показатель значительно выше: 31% зуммеров и 23% миллениалов.

Новый тренд

Новым трендом стало использование ИИ в шопинге: 13% покупателей уже применяли его, а еще 25% планируют это сделать.

Рост среднего чека

Черная пятница 2024 года продемонстрировала переход покупателей к более дорогим товарам. По данным Rozetka, средний чек вырос на 40% по отношению к среднему по году. Аналогичные тренды фиксировали «Фокстрот» (средний чек около 9000 грн) и АЛЛО (рост на 35%).

Популярные категории товаров

Спрос во время распродаж преимущественно формирует легкая промышленность: