По состоянию на 2025 год, значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении (19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые потребности), что формирует осторожную, но чувствительную к акциям модель потребления. Агентство диджитал-маркетинга Inweb проанализировало намерения потребителей и главные тренды перед сезоном больших скидок, в частности, Черной пятницы.
Скидки на Черную пятницу уже не привлекают 64% украинцев — Inweb
Скепсис к акциям и чувствительность к цене
Несмотря на финансовую уязвимость, украинцы становятся скептичнее самой концепции Черной пятницы. Согласно опросу Rakuten Viber, 83% респондентов не планируют делать покупки в этот день, а 64% вообще никогда не покупают по недоверию к заявленным скидкам.
Однако цена остается ключевым фактором в принятии решений. Данные за 2024 год подтверждают эту чувствительность: 1% снижение цены стимулировало дополнительный спрос на 1,029%. Война и экономическая нестабильность закрепили эту модель потребления, где каждая гривна имеет значение.
Восстановление импульсивных покупок
В 2025 году наблюдается рост спонтанных покупок (21% украинцев), причем среди молодежи этот показатель значительно выше: 31% зуммеров и 23% миллениалов.
Новый тренд
Новым трендом стало использование ИИ в шопинге: 13% покупателей уже применяли его, а еще 25% планируют это сделать.
Рост среднего чека
Черная пятница 2024 года продемонстрировала переход покупателей к более дорогим товарам. По данным Rozetka, средний чек вырос на 40% по отношению к среднему по году. Аналогичные тренды фиксировали «Фокстрот» (средний чек около 9000 грн) и АЛЛО (рост на 35%).
Популярные категории товаров
Спрос во время распродаж преимущественно формирует легкая промышленность:
- Одежда и обувь: 34% (лидер).
- Пища и алкоголь: 13% (товары повседневного потребления).
- Гаджеты: 12%.
- Домашняя техника, детские товары, косметика и средства по уходу: по 9% в каждой категории.
