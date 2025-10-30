Платежная система Mastercard ведет переговоры о покупке криптостартапа Zerohash за $1,5-$2 млрд, пишет Fortune со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Mastercard планирует купить криптокомпанию Zerohash
Вложения в стейблкоиновую индустрию
Издание допускает, что сделка еще может не состояться, но указывает, что, если соглашение будет подписано, это станет заметным вложением Mastercard в стейблкоиновую индустрию.
Криптокомпания Zerohash основана в 2017 году в Чикаго, она специализируется на разработке решений для использования стейблкоинов и криптовалютных платежей. Ее филиалы представлены в Бразилии, на Бермудских островах, а «дочки» располагаются в таких странах, как Австралия, Нидерланды, Польша и Новая Зеландия.
До появления новостей о возможной сделке между Mastercard и Zerohash обсуждалось приобретение платежной компанией другого криптостартапа —BNVK.
Однако впоследствии сообщалось, что наиболее вероятным его покупателем станет Coinbase. Сумма сделки также оценивается в $2 млрд.
В Mastercard, Zerohash и Coinbase от комментариев отказались. В BNVK не смогли своевременно прислать ответ на запрос Fortune.
Шаг в развитии цифровых платежей
Как писал ранее «Минфин», компания Mastercard сделала значительный шаг в развитии цифровых платежей, анонсировав запуск глобальной экосистемы для приема и осуществления платежей в стейблкоинах.
Mastercard разработала комплексный подход, который охватывает поддержку криптовалютных кошельков, выпуск специальных платежных карт и обеспечение возможности приема платежей в стейблкоинах для продавцов. стейблкоины через традиционные платежные карты в более чем 150 миллионах торговых точек по всему миру, где принимаются карты Mastercard.
Одним из ключевых нововведений является партнерство с биржей OKX для запуска OKX Card, которая предоставит миллионам пользователей удобный доступ к их криптовалютным активам. Кроме того, Mastercard сотрудничает с Nuvei и Circle, чтобы продавцы могли получать платежи в стабеллкойнах, включая USDC Circle, независимо от выбранного покупателем метода оплаты.
