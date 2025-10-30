Mastercard планирует купить криптокомпанию Zerohash

Платежная система Mastercard ведет переговоры о покупке криптостартапа Zerohash за $1,5-$2 млрд, пишет Fortune со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Вложения в стейблкоиновую индустрию

Издание допускает, что сделка еще может не состояться, но указывает, что, если соглашение будет подписано, это станет заметным вложением Mastercard в стейблкоиновую индустрию.

Криптокомпания Zerohash основана в 2017 году в Чикаго, она специализируется на разработке решений для использования стейблкоинов и криптовалютных платежей. Ее филиалы представлены в Бразилии, на Бермудских островах, а «дочки» располагаются в таких странах, как Австралия, Нидерланды, Польша и Новая Зеландия.

Читайте также: Mastercard внедряет экосистему стейблкоинов

До появления новостей о возможной сделке между Mastercard и Zerohash обсуждалось приобретение платежной компанией другого криптостартапа —BNVK.

Однако впоследствии сообщалось, что наиболее вероятным его покупателем станет Coinbase. Сумма сделки также оценивается в $2 млрд.

В Mastercard, Zerohash и Coinbase от комментариев отказались. В BNVK не смогли своевременно прислать ответ на запрос Fortune.

Шаг в развитии цифровых платежей

Как писал ранее «Минфин», компания Mastercard сделала значительный шаг в развитии цифровых платежей, анонсировав запуск глобальной экосистемы для приема и осуществления платежей в стейблкоинах.