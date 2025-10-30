Украинцы за границей могут пройти идентификацию ПФУ в любом сервисном центре

Если вы находитесь за пределами Украины и нет возможности пройти онлайн-идентификацию, вы можете сделать это лично во время визита в Украину — в любом удобном сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места вашей регистрации. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Как пройти идентификацию

В органах Пенсионного фонда Украины действует принцип экстерриториальности, позволяющий получать услуги независимо от места жительства или регистрации.

Так что обращаться именно в центр по месту прописки не обязательно. Вы можете пройти физическую идентификацию в любом пограничном или другом сервисном центре ПФУ, который вам удобно посетить.

Сколько украинцев за границей

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, сейчас находятся за границей около 5−6 миллионов граждан. Улютин отметил, что сейчас идет работа над стратегией для возвращения украинцев домой.