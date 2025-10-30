До 1 млн грн на бизнес: Кабмин обновил грантовую программу

Кабинет Министров принял постановление , которое обновляет программу «Власну справу». Теперь еще больше украинцев смогут получить от государства деньги на открытие или развитие собственного дела.

Что изменится

Больше участников. Гранты теперь могут получить не только ветераны и их супруги, но и их родители и совершеннолетние дети. А также люди с инвалидностью в результате войны.

Увеличение грантов. С 1 января 2026 года правительство планирует увеличить максимальный размер грантов:

100 000 грн — без условия создания рабочих мест

200 000 грн — за одно созданное рабочее место

300 000 грн — за два рабочих места

200 000 грн — для молодежи в возрасте 18−25 лет

1 000 000 грн — для семей погибших или пропавших без вести защитников за четыре рабочих места

Возможность повторного гранта. Если предприниматель успешно реализовал первый проект, он может получить дополнительный микрогрант для дальнейшего развития.

Новый банк в программе. Теперь грантовый счет можно будет и в Сенс Банке. Также в программе доступны ПриватБанк и Ощадбанк.

Напомним

«Власна справа» — грантовая программа Минэкономики и составляющая государственной политики «Зроблено в Україні». За три года программа поддержала более 28 000 украинских предпринимателей, которые положили начало тысячам бизнесов по всей стране и, в свою очередь, создали более 51 000 рабочих мест. Общая сумма выплаченных грантов — более 5 млрд грн.