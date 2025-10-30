За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1140860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 октября: 960 российских оккупантов, 2 танка и 340 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 140 860 (+960) человек
- танков — 11 305 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 23 514 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 34 089 (+25) ед.
- РСЗО — 1 531 (+1) ед.
- средства ПВО — 1232 (+2) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 (+340) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 993 (+128) ед.
- специальная техника — 3986 (+0) ед.
Источник: Минфин
