Медь обновила исторический максимум на фоне проблем с поставками и надежд на сделку США-Китай

Цены на медь в Лондоне достигли нового рекордного уровня, поскольку перспектива ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем придала импульс стремительному ралли, вызванному перебоями с поставками из шахт и торговыми дисбалансами из-за таможенной политики. Об этом сообщает Bloomberg 29 октября.

Рекордные цены и причины роста

Трехмесячные фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись до $11 146 за тонну, превысив предыдущий пик, установленный в 2024 году. С начала года медь, которая является ключевым промышленным металлом и индикатором глобального экономического роста, подорожала более чем на четверть (+26%) и движется к лучшему годовому показателю с 2017 года.

Этот год оказался бурным для меди:

Проблемы с поставками: Сбои на крупных шахтах в Чили, Африке и Индонезии (в частности, на объектах Freeport McMoRan Inc, Ivanhoe Mines Ltd и чилийской Codelco), а также операционные проблемы на многих других месторождениях резко сократили мировые поставки. На этой неделе Anglo American Plc предупредила о возможном снижении добычи на своей важнейшей шахте в следующем году, аналогичные предупреждения прозвучали от Teck Resources Ltd. По данным CRU Group, из-за этих проблем мировое годовое производство меди может сократиться впервые с начала пандемии.

Торговые дисбалансы: Тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к значительным ценовым искажениям между рынком США и мировым эталоном LME. Трейдеры массово завозили медь в США в ожидании пошлин, что привело к скачку цен на нью-йоркской бирже Comex. Хотя Трамп в августе решил не облагать пошлиной сырую медь, а применил их к продуктам с добавленной стоимостью, он оставил возможность введения пошлин на сырье с 2027 года. Это привело к тому, что медь продолжает «тяготеть» к США, усиливая дефицит для покупателей в других регионах.

Надежды на торговое соглашение: «Цены на медь поддерживаются ростом аппетита к риску на фоне оптимизма в отношении потенциального торгового соглашения между США и Китаем», — отметил Крейг Лэнг, главный аналитик CRU Group.

На фоне этих факторов Morgan Stanley прогнозирует, что в 2026 году мировой рынок меди столкнется с самым серьезным дефицитом за более чем 20 лет.

Прогнозы и взгляд на спрос

Растущий дефицит побуждает аналитиков повышать прогнозы. Citigroup ожидает цену на уровне $12 000 за тонну уже в первой половине 2026 года, а некоторые другие эксперты считают, что эта отметка будет достигнута еще раньше.

В то же время существуют и более сдержанные оценки траектории цен, связанные с неоднозначным прогнозом спроса. Долгосрочный оптимизм (рост использования в возобновляемой энергетике, электромобилях, дата-центрах) нивелируется краткосрочными опасениями по поводу влияния торговой войны.