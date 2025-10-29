От Rolls-Royce до «Москвича»: Украинцы подарили друг другу почти 10 тысяч авто

В третьем квартале 2025 года украинцы официально подарили друг другу 9686 легковых автомобилей. Средний возраст такого подарка — 11 лет. Об этом говорится в исследовании аналитиков Института исследований авторынка.

Динамика дарения авто

В июле украинцы подарили 3200 легковушек, в августе — 3286 авто, что стало абсолютным пиком активности. В сентябре запал немного утих, и показатель вернулся к июльскому уровню — 3200.

Топ-10 марок

Бесспорный лидер — Volkswagen (1053 шт.). Настоящий «народный автомобиль» стал и «народным подарком». За ним следует BMW (895 шт.) — пожалуй, презент для тех, кто по-настоящему ценит драйв, а не только практичность.

Далее в списке плотно идет проверенная временем тройка: Toyota (747), Audi (703) и Mercedes-Benz (609). Весь Топ-10 — знакомые нам лица: от надежной Skoda до работающего Ford. Никаких неожиданностей, только классика, годами не теряющая актуальности.

От Rolls-Royce до «Москвича»

Без изюминки не обошлось. В статистике за квартал появились 6 Bentley, 9 Maserati, 2 Rolls-Royce и 2 Aston Martin — настоящая тихая роскошь.

Но самый интересный экземпляр — АЗЛК-402 1958 года. Зеленый «Москвич» из прошлого, скорее всего, подарили не из-за выгоды, а из ностальгии.

Не только легковушки

За три месяца украинцы подарили не только легковушки: 1014 грузовиков, более 200 мотоциклов и 85 автобусов.