Намибия совершила рекордное погашение долга в размере $750 миллионов за один день

Намибия погасила еврооблигации на сумму $750 миллионов, что является самым однодневным долгом в истории этой юго-западноафриканской страны. Об этом заявил глава центрального банка Йоханнес Гаваксаб, пишет Bloomberg.

Почему это важно

Министр финансов Эрика Шафудах отметила, что погашение повысит «кредитоспособность и создаст выгодные условия для потенциального будущего участия на мировых рынках капитала, если этого потребуют обстоятельства».

Она рассказала, что облигации, выпущенные в 2015 году, были погашены за счет $444 миллионов из так называемого фонда погашения долга, а также заимствований, организованных через Standard Bank Namibia, FNB Namibia и Bank of Windhoek вместе с Absa Namibia. Правительство выпустило облигацию с купоном 5,25% и использовало деньги для финансирования инфраструктуры и развития, а также для поддержки бюджета.

По данным Банка Намибии, погашение долга снизит валютные резервы примерно до 47 миллиардов намибийских долларов ($2,7 миллиарда) до 31 декабря с 54,7 миллиарда намибийских долларов на конец сентября.

Сигнал для инвестора

«Выкуп долга является четким сигналом для международных инвесторов: Намибия остается надежным и дисциплинированным заемщиком», — сказал Альмандро Янсен, экономист Simonis Storm Securities Ltd.

Это демонстрирует, что несмотря на сложную внешнюю среду и повышенную стоимость заимствований, стране удалось сохранить фискальную стабильность и достаточные резервы".

Однако Янсен предупредил, что «если текущая траектория, когда заимствования опережают рост, а инвестиции остаются низкими, страна рискует потерять свои тяжело заработанные фискальные буферы».

Государственный долг на конец сентября составил 176,3 миллиарда намибийских долларов.

Экономика Намибии

Намибия имеет один из самых высоких ВВП на душу населения в Африке. Однако из-за неравномерного распределения доходов половина населения живет на грани бедности.

Экономика Намибии зависит от добычи и переработки минералов, таких как алмазы, уран, свинец, цинк, олово, серебро и вольфрам. Производственное сельское хозяйство является основным источником дохода для 50% населения Намибии.

Темп роста ВВП в Намибии составит -2,00 процента к концу текущего квартала, согласно глобальным макроэкономическим моделям и ожиданиям аналитиков Trading Economics.

В долгосрочной перспективе темп роста ВВП Намибии прогнозируется на уровне около 6,00% в 2026 году и 5,00% в 2027 году.