українська
29 октября 2025, 17:08

OKKO и WOG повысили цены на дизель впервые с июня

Две крупные сети АЗС, ОККО и WOG, повысили стоимость дизельного топлива на 1 гривну за литр. Это первый рост цены на дизель в этих сетях с конца июня 2025 года. Причиной стало увеличение оптовых цен на топливо. Об этом пишет отраслевое издание «Нафторинок» 29 октября.

OKKO и WOG повысили цены на дизель

Новые цены и причины роста

После повышения цена на стандартное дизельное топливо в сетях ОККО и WOG составляет 59,99 грн/л, а на премиальное ДТ — 62,99 грн/л.

Как объясняет издание, это стало следствием роста оптовых цен, которые с начала октября увеличились в среднем на 2,65 грн/л, или на 5,6%.

В то же время цены на бензин и автогаз в этих сетях остались без изменений:

  • А-95: 61,99 грн/л
  • А-95 Премиум: 64,99 грн/л
  • А-100: 71,99 грн/л
  • Автогаз: 35,98−35,99 грн/л

Реакция других сетей

Повышение цен на дизель крупными игроками произошло после того, как в течение последних дней корректировку уже провели некоторые другие сети. Среди них Marshal, «БРСМ-Нафта», Chipo, BVS, а также ряд региональных операторов, таких как Vt Petroleum, SVR, Slon, «Днепронефть», «Перон», Neon и другие.

Контекст рынка

Это повышение цен на дизель стало заметным событием, поскольку цены на топливо оставались относительно стабильными в течение лета. Еще летом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прогнозировал, что до конца 2025 года существенных изменений цен на топливо не ожидается. В начале июля средняя цена на дизель по Украине даже фиксировалась на уровне около 55,86 грн/л. В то же время в июне наблюдалось сокращение импорта дизтоплива.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
