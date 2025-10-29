В США хотят запретить подросткам ИИ-чатботы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2025, 15:30 Читати українською

В США хотят запретить подросткам ИИ-чатботы

США готовят жесткие правила для генеративных сервисов: законопроект GUARD требует от платформ блокировать доступ к ИИ-чатботам младше 18 лет и заставляет операторов сервисов проверять возраст каждого пользователя. Также чаты должны регулярно сообщать, что они не люди и не могут притворяться людьми. Об этом пишет The Verge.

США готовят жесткие правила для генеративных сервисов: законопроект GUARD требует от платформ блокировать доступ к ШИ-чатботам младше 18 лет и заставляет операторов сервисов проверять возраст каждого пользователя.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предполагает документ

Документ предусматривает проверку возраста через загрузку госID или «другой разумный метод» (в частности биометрию), периодические разъяснения каждые 30 минут о бесчеловечной природе собеседника и запрещении любых утверждений бота, что он человек.

Отдельно запрещается работа чатов, генерирующих сексуальный контент для несовершеннолетних или подталкивающих к самоубийству. За нарушение предусмотрены гражданские и уголовные санкции.

Текст GUARD конкретизирует требования к верификации возраста и раскрытию информации для операторов чата; соинициаторами, кроме Голли и Блументаля, выступают и сенаторы из обеих партий.

Читайте также: В Нью-Йорке запретили использовать ИИ для манипуляций с ценами на жилье

Импульсом для законопроекта стали недавние слушания в Сенате, где родители и организации безопасности требовали ограничить риски «компаньон-ботов» для подростков.

Если Конгресс поддержит инициативу, именно операторы ИИ будут нести основную ответственность за идентификацию возраста и соблюдение защитных рельсов в разговорах с несовершеннолетними.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что штат Нью-Йорк ввел запрет для арендодателей использовать ИИ, чтобы согласовывать или фиксировать арендную плату. Соответствующий закон подписала губернатор Кэти Хочул с целью остановить «ценовые заговоры».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
29 октября 2025, 15:51
#
«батьки та безпекові організації вимагали обмежити ризики „компаньйон-ботів“ для підлітків»

Як вдало недолугі батьки дітей, котрим цікавіше позалипати з ШІ ніж з батьками, переклали відповідальність з свого невміння виховувати і доглядати за дитиною, на розробників софта :)

Просто підлітки будуть юзати чатботи аналогічно тому, як підлітки купують цигарки і алкоголь через своїх доросліших знайомих, схема стара як світ…

Це не працюватиме.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами