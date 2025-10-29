США готовят жесткие правила для генеративных сервисов: законопроект GUARD требует от платформ блокировать доступ к ИИ-чатботам младше 18 лет и заставляет операторов сервисов проверять возраст каждого пользователя. Также чаты должны регулярно сообщать, что они не люди и не могут притворяться людьми. Об этом пишет The Verge.
В США хотят запретить подросткам ИИ-чатботы
Что предполагает документ
Документ предусматривает проверку возраста через загрузку госID или «другой разумный метод» (в частности биометрию), периодические разъяснения каждые 30 минут о бесчеловечной природе собеседника и запрещении любых утверждений бота, что он человек.
Отдельно запрещается работа чатов, генерирующих сексуальный контент для несовершеннолетних или подталкивающих к самоубийству. За нарушение предусмотрены гражданские и уголовные санкции.
Текст GUARD конкретизирует требования к верификации возраста и раскрытию информации для операторов чата; соинициаторами, кроме Голли и Блументаля, выступают и сенаторы из обеих партий.
Импульсом для законопроекта стали недавние слушания в Сенате, где родители и организации безопасности требовали ограничить риски «компаньон-ботов» для подростков.
Если Конгресс поддержит инициативу, именно операторы ИИ будут нести основную ответственность за идентификацию возраста и соблюдение защитных рельсов в разговорах с несовершеннолетними.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что штат Нью-Йорк ввел запрет для арендодателей использовать ИИ, чтобы согласовывать или фиксировать арендную плату. Соответствующий закон подписала губернатор Кэти Хочул с целью остановить «ценовые заговоры».
