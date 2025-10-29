Multi от Минфин
29 октября 2025, 14:56

Худший спад с 1990-х: Центробанк РФ смоделировал коллапс экономики при нефти по $35 и усилении санкций

Экономика России может сокращаться два года подряд впервые с середины 1990-х, инфляция рискует достичь 10-летнего максимума, а гражданам и бизнесу придется резко сократить потребление и инвестиции. Такие параметры Центральный банк РФ заложил в свой «рисковый сценарий», который предусматривает падение цен на нефть до $30−35 за баррель и усиление западных санкций. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на документ ЦБ РФ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов».

Центробанк РФ смоделировал коллапс экономики

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Затяжной спад и потеря доходов

В «рисковом» варианте прогноза российский ВВП снижается на 2,5−3,5% в 2026 году и еще на 2−3% в 2027 году. На пике спада — в четвертом квартале 2026 года — темпы падения могут достичь 6−7% в годовом измерении. Это будет первое двухлетнее падение ВВП со времен кризиса середины 1990-х.

Экономика в таком сценарии теряет $108 млрд экспортных доходов в 2026 году и еще $51 млрд в 2027-м. Общий объем экспорта может упасть до $255 млрд — самого низкого уровня с 2005 года. Для сравнения: в прошлом году экспорт РФ составил $434 млрд, а в этом году ожидается на уровне $414 млрд.

Причинами такого развития событий ЦБ называет «усиление внешнеторговых противоречий, нарастание процессов деглобализации, существенное повышение импортных пошлин в мире и резкое снижение темпов роста крупнейших экономик».

Разгон инфляции и жесткая политика

Инфляция в этом сценарии ускоряется до 10,5−12,5% — самого высокого уровня с 2005 года. Чтобы ее обуздать, Центробанк будет вынужден снова резко повышать ключевую ставку — до 17,5−19,5% в 2026 году и 18−20% в 2027-м.

Затягивание поясов: потребление и инвестиции под ударом

«Рисковый» сценарий предполагает значительное ухудшение уровня жизни и деловой активности:

  • Потребление населения: сокращается на 0,5−1,5% в первый год кризиса (2026) и на 6−7% во второй (2027).
  • Инвестиции бизнеса: радикально сокращаются — на 11−13% в 2026 году и еще на 5−7% в 2027-м.

Исчерпание резервов и секвестр бюджета

Усиление санкционного давления, по прогнозу ЦБ, приведет к расширению дисконта на российские товары, а также сокращению экспорта и добычи нефти. В сочетании со значительным падением цен на нефть это приведет к интенсивному использованию Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Центробанк предупреждает о рисках быстрого исчерпания ликвидной части средств фонда уже по итогам 2026 года. В этих условиях правительство будет вынуждено запустить секвестр бюджета, сокращая расходы «в относительном выражении».

Исторические параллели и предварительные предупреждения

Еще в марте ЦБ проводил стресс-тестирование банковской системы на случай реализации «рискового сценария». А в феврале, как сообщалось, регулятор представил закрытый доклад для правительства, в котором предупреждал об угрозе длительного падения цен на нефть из-за планов США и стран ОПЕК увеличить добычу.

В докладе Центробанк указывал на исторический прецедент середины 1980-х годов, когда Саудовская Аравия втрое увеличила добычу, обрушив мировые цены с $30 до $10−15 за баррель. Это вызвало острый валютный кризис в Советском Союзе, который через 6 лет закончился его банкротством и распадом.

О ФНБ

Государственный резервный фонд РФ, формируемый за счет нефтегазовых доходов. Его ликвидная часть (средства на счетах в ЦБ) используется для покрытия дефицита бюджета.

Почему это важно

Обнародование такого пессимистического «рискового сценария» самим Центральным банком РФ является признанием серьезных уязвимостей российской экономики. Сценарий демонстрирует:

  • Критическую зависимость от цен на нефть: падение до $30−35/баррель может запустить цепную реакцию кризиса.
  • Эффективность западных санкций: Их ужесточение рассматривается как ключевой фактор углубления спада.
  • Угроза исчерпания резервов: ФНБ, который помогал сглаживать предыдущие кризисы, может быть исчерпан очень быстро.
  • Высокую социальную цену: сценарий предусматривает значительное падение уровня жизни населения и инвестиционной активности.

Хотя это лишь один из возможных сценариев (наряду с базовым).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
