DBS и Goldman Sachs провели первую в истории позабиржевую сделку с криптоопционами между банками

DBS и Goldman Sachs заявили о завершении первой в истории внебиржевой сделки с криптовалютными опционами между банками, что знаменует значительный шаг в институционализации цифровых активов в Азии.Об этом пишет Сoindesk.

Детали сделки

Сделка включала в себя опционы на биткойн и эфир с расчетом наличными, что позволило банкам хеджировать риски, связанные с продуктами, привязанными к криптовалютам.

OTC-сделка (от англ. Over-the-Counter, внебиржевая) — это прямой договор купли-продажи актива, заключённый между двумя сторонами (покупателем и продавцом) вне официальной биржи. Такие сделки проводятся напрямую или с помощью брокера, минуя стандартные биржевые площадки, и могут включать широкий спектр финансовых инструментов, таких как акции, облигации, криптовалюты и деривативы.

Подобные операции отражают практики, давно применяемые в традиционных финансах, предлагая институциональным портфельным менеджерам структурированные и настраиваемые инструменты управления рисками.

Опционы предоставляют держателям право, но не обязательство, совершать сделки с базовым активом по заранее установленной цене в течение определенного периода времени.

«Профессиональные инвесторы стремятся к безопасным, надежным и хорошо управляемым платформам для формирования своих портфелей цифровых активов», — заявил Джекки Тай, руководитель отдела торгов и структурирования в сингапурском учреждении.

«Наша сделка с Goldman Sachs демонстрирует, как платформы теперь могут использовать высокие кредитные рейтинги и возможности структурирования банков для внедрения лучших практик традиционных финансов в экосистему цифровых активов», — заявил Тай в заявлении.

Goldman Sachs, одна из первых фирм Уолл-стрит, предложивших криптодеривативы институциональным клиентам, заявила, что сделка отражает эволюцию структуры рынка.

«Данная сделка знаменует собой развитие межбанковского рынка внебиржевых криптовалютных опционов с расчетом наличными, в области которой мы ожидаем продолжения роста по мере того, как институциональные инвесторы становятся все более активными», — сказал Макс Минтон, руководитель направления цифровых активов банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.