DBS и Goldman Sachs провели первую в истории позабиржевую сделку с криптоопционами между банками

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2025, 14:33 Читати українською

DBS и Goldman Sachs провели первую в истории позабиржевую сделку с криптоопционами между банками

DBS и Goldman Sachs заявили о завершении первой в истории внебиржевой сделки с криптовалютными опционами между банками, что знаменует значительный шаг в институционализации цифровых активов в Азии.Об этом пишет Сoindesk.

DBS и Goldman Sachs заявили о завершении первой в истории внебиржевой сделки с криптовалютными опционами между банками, что знаменует значительный шаг в институционализации цифровых активов в Азии.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новость

Детали сделки

Сделка включала в себя опционы на биткойн и эфир с расчетом наличными, что позволило банкам хеджировать риски, связанные с продуктами, привязанными к криптовалютам.

OTC-сделка (от англ. Over-the-Counter, внебиржевая) — это прямой договор купли-продажи актива, заключённый между двумя сторонами (покупателем и продавцом) вне официальной биржи. Такие сделки проводятся напрямую или с помощью брокера, минуя стандартные биржевые площадки, и могут включать широкий спектр финансовых инструментов, таких как акции, облигации, криптовалюты и деривативы.

Подобные операции отражают практики, давно применяемые в традиционных финансах, предлагая институциональным портфельным менеджерам структурированные и настраиваемые инструменты управления рисками.

Опционы предоставляют держателям право, но не обязательство, совершать сделки с базовым активом по заранее установленной цене в течение определенного периода времени.

«Профессиональные инвесторы стремятся к безопасным, надежным и хорошо управляемым платформам для формирования своих портфелей цифровых активов», — заявил Джекки Тай, руководитель отдела торгов и структурирования в сингапурском учреждении.

«Наша сделка с Goldman Sachs демонстрирует, как платформы теперь могут использовать высокие кредитные рейтинги и возможности структурирования банков для внедрения лучших практик традиционных финансов в экосистему цифровых активов», — заявил Тай в заявлении.

Goldman Sachs, одна из первых фирм Уолл-стрит, предложивших криптодеривативы институциональным клиентам, заявила, что сделка отражает эволюцию структуры рынка.

«Данная сделка знаменует собой развитие межбанковского рынка внебиржевых криптовалютных опционов с расчетом наличными, в области которой мы ожидаем продолжения роста по мере того, как институциональные инвесторы становятся все более активными», — сказал Макс Минтон, руководитель направления цифровых активов банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами