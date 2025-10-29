Южная Корея призывает банки выпускать стейблкоины, во Франции хотят биткоин-резерв: что нового

Центробанк Южной Кореи призвал банки выпускать стейблкоины вместо частных компаний

Банк Кореи (BOK) подверг сомнению способность частных эмитентов обеспечить надежность стейблкоинов как цифровой формы национальной валюты. Регулятор подчеркнул, что для обеспечения стабильности таких активов требуется высокий уровень доверия, которым частные компании не владеют.

В своем отчете центральный банк подчеркнул, что «валюта функционирует не благодаря технологии, а благодаря доверию», опровергая тезис о том, что сам блокчейн способен гарантировать стабильность.

BOK выделил три основных аспекта:

потенциал и роль стейблкоинов: стейблкоины могут расширить финансовую инфраструктуру, но «доверие к инструментам является критическим»;

регулирование и управление: «важны нормативные рамки, безопасность, резервы и механизмы контроля», чтобы обеспечивать выполнение обещания 1:1 к национальной валюте;

интеграция с платежными системами: в «эру цифровых денег» цифровые активы должны работать «вместе с традиционными финансами», а не вне их.

Аналитики BOK считают, что риски особенно высоки для стейблкоинов, номинированных в валютах, отличных от доллара США, даже если это валюты с высоким резервным статусом, например евро.

По мнению Центробанка, технологические инновации должны сопровождаться регуляторной надежностью, создавая «гармонию инноваций и доверия».

Именно поэтому BOK предлагает, чтобы традиционные банки играли ключевую роль в запуске и управлении стейблкоинами. Регулятор предлагает поэтапное использование:

Первый этап: Выпуск стейблкоинов должен быть разрешен только банкам.

Дальнейшее расширение: Лишь после установки надежных механизмов рынок может постепенно расширяться на частный сектор.

Успешный дебют: Объем торгов спотовым ETF на базе Solana, Litecoin и Hedera составил почти $68 млн.

28 октября 2025 г. на рынке биржи NYSE состоялся долгожданный дебют новых спотовых биржевых фондов (ETF) на базе трех криптовалют: Solana, Litecoin и Hedera. По данным SoSoValue, общий объем торгов этими продуктами в первый день торгов составил значительную сумму $67,92 млн.

Наибольший интерес инвесторы проявили к Solana-ETF. Фонд BSOL от компании Bitwise доминировал по показателям, сгенерировав объем торгов в $57,91 млн. При этом чистый приток капитала в BSOL был еще выше и достиг $69,45 млн.

Другие фонды продемонстрировали следующие результаты:

HBR (Hedera, Canary Capital) показал объем торгов в $8,63 млн.

LTCC (Litecoin, Canary Capital) имел объем торгов в $1,38 млн.

Данные о чистом притоке средств для HBR и LTCC пока отсутствуют.

Эти продукты были запущены на бирже NYSE после того, как биржа подала соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Эксперт Bloomberg Intelligence, Эрик Балчунас, прокомментировал запуск, назвав его «сильным стартом». Его предварительный прогноз по объему торгов ($52 млн, $7 млн и $8 млн соответственно) оказался достаточно точным. Балчунас подчеркнул, что это лучший дебют среди всех биржевых фондов, запущенных в течение 2025 года.

Он также отметил высокую начальную ликвидность BSOL: «… в него вложили $220 млн [начальная ликвидность от поставщика ETF]… это было бы даже больше, чем дебют ETHA [спотовый Ethereum-ETF от BlackRock]. Во всяком случае, это сильный старт».

Важным отличием BSOL является то, что он позволяет стейкингу активов траста. Согласно заявке, Bitwise намерена использовать до 100% средств под управлением для стейкинга.

Напомним, что ранее, в июле 2025 года, на рынок США уже выходил первый спотовый Solana-ETF от REX Shares и Osprey Funds. Однако у него была другая структура, что позволило ускорить процедуру одобрения. Тогда чистый приток капитала в первый день составил около $12 млн, что было меньше, вероятно, из-за отличий в спецификации фонда по сравнению со структурой уже действующих биткоин — и Ethereum-ETF.

Во Франции партия UDR предлагает создать биткоин-резерв на 420 000 BTC.

Во французском парламенте готовится к рассмотрению масштабный законопроект, ориентированный на поддержку и интеграцию криптовалюта. Как сообщил соучредитель медиа The Big Whale Грегори Реймонд, законодательную инициативу внесет партия UDR под руководством Эрика Сетти.

Законопроект охватывает три ключевых направления, которые могут существенно изменить отношение Франции к цифровым активам:

1. Создание национального биткоин-резерва

Предлагается учредить специализированное государственное учреждение, целью которого станет накопление 420 000 BTC. Этот объем составляет примерно 2% от общего обращения биткоина.

Накопление предлагается осуществлять в течение 7−8 лет, используя следующие источники:

Майнинг за счет избыточной атомной и гидроэнергии.

Биткоины, изъятые в результате судебных процессов.

Ежедневные государственные покупки биткоинов.

Возможность уплаты налогов в биткоинах.

2. Поддержка стейблкоинов в евро

Законопроект предлагает признать стейблкоины, привязанные к евро, как жизнеспособную альтернативу традиционным платежным системам (Visa и Mastercard). Инициатива включает:

Налоговые льготы: Освобождение от налогов для ежедневных платежей до 200 евро.

Упрощение платежей: Разрешение на уплату налогов стейблкоинами.

Регуляторная позиция: Упрощение некоторых требований регулирования MiCA и активное противодействие внедрению цифрового евро на уровне ЕС.

3. Льготы для майнеров и криптоиндустрии

Для стимулирования развития отрасли предлагается предоставить ряд льгот, в частности:

Гибкое обложение энергопотребления для майнинговых дата-центров.

Интеграция криптоактивов в инвестиционные счета PEA через биржевые продукты.

Пересмотр пруденциальных правил ЕС по рисковым активам для банков.

Несмотря на амбициозность, шансы на принятие законопроекта сейчас оцениваются как невысокие. Законодательная инициатива не вошла в бюджет страны и подана без поддержки других парламентских фракций. Партия UDR имеет только 16 мест из 577 в Национальном собрании.

Однако, как отметил Реймонд, эта инициатива является важным шагом. Она демонстрирует попытку части французских политиков открыто заявить о себе как о сторонниках и лоббистах криптоиндустрии.

World Liberty Financial распределит 8,4 млн токенов WLFI среди ранних пользователей стейблкоина USD1

Компания World Liberty Financial объявила о предстоящем распределении значительного количества своих токенов управления WLFI. В общей сложности 8,4 миллиона WLFI будут распределены среди активных участников программы лояльности USD1 Points.

Награды предназначены для пользователей, которые за последние два месяца активно зарабатывали баллы. Баллы начислялись за торговлю парами из USD1 на партнерских платформах, а также поддержание баланса этого стейблкоина.

Программа лояльности была запущена для продвижения экосистемы USD1 и поощрения ее ранних пользователей. Токены WLFI являются токенами управления, которые дают владельцам право участвовать в голосованиях и принятии решений в рамках протокола.

Первоначальное распределение токенов состоится на шести крупных централизованных биржах:Gate.io,KuCoin,LBank,HTX Global, Flipster и MEXC. Каждая биржа самостоятельно установит точные даты и критерии получения наград.

Представители World Liberty подчеркнули, что цель инициативы — стимулировать использование USD1 и укрепить его позицию в экосистеме. Компания также планирует расширять программу лояльности, добавляя новые торговые пары, методы заработка баллов и возможности взаимодействия с DeFi-платформами.

World Liberty Financial, проект, в частности, поддерживаемый семьей Дональда Трампа, активно развивает направление токенизации реальных активов. В будущем это направление может быть тесно связано со стейблкоином USD1.