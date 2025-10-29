Курс валют в среду: евро в банках упал на 15 копеек

В среду, 29 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 6 копеек. Евро потерял 15 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял пять копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,24 грн. Евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,15, евро — 49,10−49,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,95−41,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,82−48,84 грн/евро.

