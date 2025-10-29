Multi от Минфин
українська
29 октября 2025, 8:39 Читати українською

Бренд Carlo Pazolini закрыл последний магазин в Украине

Сеть Carlo Pazolini закрыла свой последний магазин и ушла с украинского рынка. Об этом сообщили в контакт-центре ритейлера.

Сеть Carlo Pazolini закрыла свой последний магазин и ушла с украинского рынка.

Подробности

«Наши магазины в Украине прекратили свою деятельность», — сообщили в контакт-центре Carlo Pazolini. На это решение повлияли «многие факторы», добавили там, не уточняя какие именно.

В то же время, сайт интернет-магазина Carlo Pazolini работает, товар можно заказать.

Напомним

Один из последних украинских магазинов ритейлера с русскими корнями работал в Киеве на проспекте Берестейском, 19. По состоянию на 26 октября 2025 года он закрыт.

Первый магазин в Украине Carlo Pazolini открыла в 1997 году, на октябрь 2012-го сеть имела 21 магазин в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Виннице и Ровно. В мае 2017 года количество украинских магазинов Carlo Pazolini снизилось до 16-ти.

Источник: Минфин
Комментарии - 2

veritas69
veritas69
29 октября 2025, 11:21
Бренд був заснований російським підприємцем Іллею Рєзніком у 1990/1991 році. Назва та італійське позиціювання є маркетинговим ходом.
Все що треба знати про цього Карло
Три літри
Три літри
29 октября 2025, 11:38
Дивно що таку важливу інформацію не змогли знайти журнаглісти Мінфіну. Вони ж великі профі.
