За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1139900 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 октября: 1150 российских оккупантов, 4 танка и 313 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 139 900 (+1 150) человек
- танков — 11 303 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 23 511 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 34 064 (+20) ед.
- РСЗО — 1 530 (+1) ед.
- средства ПВО — 1230 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 (+79) ед.
- специальная техника — 3986 (+2) ед.
Источник: Минфин
