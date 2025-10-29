Минфин разместил ОВГЗ на 6,9 миллиарда гривен. Что предлагали инвестору

Министерство финансов 28 октября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что предлагали инвесторам

Инвесторам было предложено гривневые ОВГЗ: 2 млрд грн под 16,35% с погашением через 1,2 года, 2,1 млрд грн под 17,10% с погашением через 1,8 года и 2,8 млрд грн под 17,80% с погашением через 3,2 года.

Отмечается, что в октябре уже удалось привлечь 64,7 млрд грн в эквиваленте. С начала 2025 года — 473,1 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн грн.