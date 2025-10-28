Акции Nokia взлетели на 20% после новости об инвестиции Nvidia в $1 млрд и партнерстве в 6G

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила во вторник, 28 октября, что американский гигант Nvidia инвестирует $1 миллиард в ее новые акции. Новость вызвала стремительный рост акций Nokia на 20%. Компании также заключили стратегическое партнерство для разработки технологий 6G и интеграции сетевых решений с ИИ-платформами Nvidia. Об этом пишет CNBC.

Финансовые инвестиции и планы Nokia

Эта инвестиция стала очередной в серии стратегических вложений Nvidia в компании-партнеры, подчеркивая стремление лидера рынка ИИ-чипов расширять свое влияние.

Nokia заявила, что использует полученные средства для финансирования своих планов в области искусственного интеллекта (ИИ) и других общих корпоративных целей. Это свидетельствует о намерениях компании активно интегрировать ИИ в свои сетевые продукты.

Глубокое технологическое партнерство

Помимо инвестиций, компании объявили о стратегическом партнерстве, которое охватывает несколько ключевых направлений:

Разработка 6G: Совместная работа над технологиями мобильной связи следующего поколения.

Адаптация программного обеспечения: Nokia адаптирует свое программное обеспечение для сетей 5G и 6G для работы на чипах Nvidia.

Сети для ИИ: Коллаборация в сфере сетевых технологий, оптимизированных для задач искусственного интеллекта.

Интеграция технологий: Nvidia рассмотрит возможность включения технологий Nokia в свои будущие планы по инфраструктуре ИИ.

Стратегия Nvidia: Инвестиции в экосистему

Это соглашение вписывается в более широкую стратегию Nvidia по инвестициям в ключевых партнеров для укрепления своей экосистемы ИИ. За последние месяцы компания объявила о ряде крупных вложений:

5 миллиардов долларов у бывшего конкурента Intel.

100 миллиардов долларов в OpenAI.

500 миллионов долларов в стартап по разработке беспилотных автомобилей Wayve.

667 миллионов долларов у британского облачного провайдера Nscale.

Nokia сегодня: от телефонов до 5G и ИИ

Хотя Nokia исторически ассоциируется с мобильными телефонами, сегодня ее основной бизнес — это поставка оборудования для сетей 5G телекоммуникационным операторам по всему миру. Партнерство с Nvidia и фокус на 6G и ИИ свидетельствуют о стремлении компании играть ключевую роль в следующем поколении сетевых технологий.