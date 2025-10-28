Apple и Microsoft пересекли отметку в $4 трлн рыночной капитализации

Акции Apple и Microsoft выросли во вторник, 28 октября, что позволило рыночной капитализации обоих технологических гигантов впервые одновременно превысить отметку в $4 триллиона. Этот рубеж подчеркивает доминирование крупных технологических компаний на фондовом рынке, хотя лидером по стоимости остается Nvidia. Об этом сообщает CNBC 28 октября.

Движущие силы роста

Для Apple достижение $4 триллионов стало первым в истории. Акции компании стремительно росли в течение последних недель на фоне данных, свидетельствующих о лучших, чем ожидалось, продажах новых моделей iPhone 17, выпущенных в сентябре.

Microsoft уже достигала отметки в $4 триллиона в июле этого года. На этот раз акции поднялись примерно на 3% на новостях о завершении сделки по приобретению 27% доли в коммерческом подразделении OpenAI, разработчика ChatGPT. Microsoft поддерживает OpenAI с 2019 года.

Несмотря на впечатляющие достижения, обе компании все еще уступают Nvidia, которая остается самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией более $4,6 триллиона.

Ожидания от отчетности и навигация по тарифам

Этот знаковый рубеж достигнут накануне публикации квартальных финансовых отчетов: Microsoft отчитывается в среду, Apple — в четверг.

Аналитики позитивно настроены в отношении Apple перед отчетом. «Акции Apple подходят к предстоящей публикации отчетности с большим ореолом позитива, чем когда-либо за последний год», — написал аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи, повысив целевую цену акций до $290.

Он также отметил, что Apple, похоже, удалось избежать худших сценариев, связанных с тарифами администрации Трампа. Компания перенесла значительную часть цепочки поставок для рынка США в Индию и Вьетнам, при этом поддерживая дружеские отношения с администрацией в отношении производства в США.