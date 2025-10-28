Кофе дорожает: Трамп пытается снизить цены, которые сам поднял тарифами

Стремительный рост цен на кофе в США — более 25% с момента вступления Дональда Трампа в должность — стал болезненным ударом по кошелькам американцев и привлек внимание президента. Трамп заявил о намерении «немного снизить» цены и провел переговоры с ключевыми странами-производителями, пытаясь смягчить последствия собственной тарифной политики, которая в значительной степени и спровоцировала подорожание. Об этом сообщает Yahoo Finance 28 октября.

Дипломатия ради дешевого кофе

«Мы хотим немного снизить цены на кофе», — заявил Трамп журналистам в понедельник после поездки в Малайзию, во время которой кофейный вопрос был на повестке дня.

Сначала президент США встретился с президентом Бразилии (крупнейшего мирового производителя кофе) Луисом Инасиу Лулой да Сильвой, заявив, что они «имеют возможность заключить достаточно выгодные соглашения для обеих стран». Это стало заметным поворотом в отношениях после того, как Трамп ранее в этом году ввел 50% пошлину на бразильские товары, что сильно ударило по ценам на кофе.

Во время этой же поездки Трамп завершил заключение торгового соглашения с Вьетнамом (вторым по величине производителем кофе). Соглашение включает новые исключения из 20% пошлины для некоторых сельскохозяйственных продуктов, в частности кофе. Торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил в понедельник, что кофе войдет в список исключений вместе с другими товарами, которые «мы не производим или не выращиваем в Соединенных Штатах». По данным правительства США, на Бразилию и Вьетнам вместе приходится более половины мирового производства кофе.

Потребители недовольны, Трамп успокаивает

Последние шаги Трампа являются частью более широкой проблемы для президента: он призывает американцев доверять ему в вопросе контроля над инфляцией, часто заявляя, что она «побеждена», в то время как опросы показывают растущее недовольство потребителей ценами в продуктовых магазинах. Октябрьский опрос показал, что около половины взрослых американцев считают стоимость продуктов «основным источником стресса».

Кофе — лишь один из продуктов, которые дорожают. Цены на говядину выросли примерно на 15%, что побудило Трампа к спорным планам по увеличению закупок аргентинской говядины и призывам к американским скотоводам «снизить цены».

Ситуация с кофе осложняется тем, что в США его выращивают в минимальных объемах, что делает цены еще более зависимыми от импорта и внешних факторов. Розничная цена за фунт (около 450 г) молотого кофе в сентябре составляла около $9,14, что на $2 больше, чем в январе. Еще в мае 2024 года цена была ниже $6 за фунт. По словам производителей, цены сначала выросли из-за неблагоприятных погодных условий, а в этом году их рост усилился из-за тарифов.

Министр финансов Скотт Бессент, комментируя стремительный рост цен на продукты, в частности кофе, заявил, что фокусировка на отдельных позициях является «выборочным подходом», и подчеркнул, что инфляция в целом находится под контролем. Это резко контрастирует с заявлениями самого Трампа о «победе» над инфляцией.

Тарифный бумеранг и критика союзников

Новая уступчивость Трампа в отношении цен на кофе появилась после критики даже со стороны его ближайших союзников. Все более очевидным становится тот факт, что в этом году подорожание кофе имеет одну прямую причину — тарифы. Как отметил главный экономист RSM Джо Брусуэлас, недавние скачки цен на кофе, в отличие от других товаров, являются «чисто тарифно индуцированными».

Тарифная политика Трампа в отношении кофе недавно подверглась критике со стороны одного из его самых верных союзников, Стивена Мура. Ссылаясь на рост цен, Мур, не называя имени Трампа, написал: «Экономика 101: Тарифы наказывают не производителей — они наказывают потребителей». Это была заметная критика от давнего соратника, который ранее был соавтором книги «Трампономика».

Приведут ли шаги Трампа к снижению цен на кофе в ближайшие месяцы, пока неясно. Но по крайней мере один крупный производитель кофе может и в дальнейшем подвергаться гневу президента. Колумбия, третий по величине производитель в мире, не получила уступок. Вместо этого Трамп на прошлой неделе объявил новые санкции против страны из-за обвинений в наркоторговле. Недавняя аналитическая записка Oxford Economics предупреждала, что новые тарифы на Колумбию, которые также обещал Трамп, вероятно, ударят в первую очередь по кофе.