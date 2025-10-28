PayPal интегрирует свою платежную систему в ChatGPT. Акции взлетели на 15%

PayPal и OpenAI подписали соглашение о внедрении цифрового кошелька PayPal в ChatGPT, сообщили компании CNBC.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Пользователи платежной системы смогут совершать покупки через ChatGPT, а продавцы — выставлять там свои товары уже с начала следующего года.

В рамках партнерства PayPal будет отвечать за маршрутизацию платежей, проверку транзакций и другие технические процессы обработки для продавцов, работающих через ChatGPT, чтобы им не нужно было отдельно подключаться к OpenAI.

Кроме того, PayPal расширит использование корпоративных ИИ-инструментов OpenAI для оптимизации внутренних процессов и ускорения разработки продуктов.

«У нас сотни миллионов лояльных владельцев кошельков PayPal, которые теперь смогут нажать кнопку „Buy with PayPal“ прямо в ChatGPT и безопасно оформить покупку», — заявил CNBC гендиректор PayPal Алекс Крисс.

Он подчеркнул, что все участники экосистемы — и покупатели, и продавцы — проходят верификацию, что снижает риск мошенничества. Пользователи смогут оплачивать покупки с банковских счетов, карт или внутреннего баланса PayPal, при этом сохраняя доступ к стандартным гарантиям компании: защите покупателя, отслеживанию посылок и процедурам урегулирования споров.

Это соглашение делает PayPal первым партнером OpenAI в сфере электронной торговли, отмечает CNBC. Компания намерена стать основной платежной инфраструктурой для будущей эпохи «агентской коммерции» — покупок, совершаемых с помощью ИИ, добавляет телеканал.

Ранее PayPal уже заключил аналогичные соглашения с Google и ИИ-платформой Perplexity.

На фоне новости акции PayPal в ходе расширенных торгов в США 28 октября взлетели почти на 15,5% — до $80,9. С начала года рыночная стоимость компании ушла в минус на 17%.