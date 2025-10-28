29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Кличко объявил о начале отопительного сезона для жителей Киева
«В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть», — отметил он.
Кличко напомнил, что развертывание системы теплоснабжения в столице технологически требует до 7 дней.
