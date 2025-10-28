Резидентов Defence City освободили от налога на землю и недвижимость

Резиденты Defence City освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличительное от земельного участка. Увольнение применяется со следующего месяца после получения такого статуса и до завершения месяца, в котором он прекращен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Такие особенности предусмотрены законом № 4577, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. Закон вступил в силу 5 октября 2025 года.

Новые правила будут действовать до 1 января 2036, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.

Увольнение распространяется на:

— земельный налог:

земельные участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити;

земельные участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити в течение периода релокации и при этом не переданы в пользование третьим лицам.

— налог на недвижимость:

— объекты недвижимости, расположенные на территории выбранного для релокации населенного пункта, если они не сдаются в аренду, лизинг, ссуду (кроме работников резидента Дефенс Сити) и используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити и/или для проживания их работников;

— здания промышленности, отнесенные к классу «Промышленные и складские здания» (код 125) Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023, которые на период релокации резидентов Дефенс Сити не используются по назначению в их хозяйственной деятельности и не сдаются в аренду, лизинг, ссуду.

Для резидентов Дефенс Сити при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость нормы о начислении пени не применяются.

В случае утраты статуса резидента Дефенс Сити: