Резиденты Defence City освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличительное от земельного участка. Увольнение применяется со следующего месяца после получения такого статуса и до завершения месяца, в котором он прекращен. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Резидентов Defence City освободили от налога на землю и недвижимость
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Такие особенности предусмотрены законом № 4577, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. Закон вступил в силу 5 октября 2025 года.
Новые правила будут действовать до 1 января 2036, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.
Увольнение распространяется на:
— земельный налог:
- земельные участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити;
- земельные участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити в течение периода релокации и при этом не переданы в пользование третьим лицам.
— налог на недвижимость:
— объекты недвижимости, расположенные на территории выбранного для релокации населенного пункта, если они не сдаются в аренду, лизинг, ссуду (кроме работников резидента Дефенс Сити) и используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити и/или для проживания их работников;
— здания промышленности, отнесенные к классу «Промышленные и складские здания» (код 125) Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023, которые на период релокации резидентов Дефенс Сити не используются по назначению в их хозяйственной деятельности и не сдаются в аренду, лизинг, ссуду.
Для резидентов Дефенс Сити при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость нормы о начислении пени не применяются.
В случае утраты статуса резидента Дефенс Сити:
- теряется право на освобождение от уплаты налогов;
- до 20 числа следующего месяца после потери статуса следует подать уточняющую налоговую декларацию по земельному налогу и налогу на недвижимость и уплатить налоговые обязательства и пеню;
- пеня начисляется с первого отчетного периода, когда статус был утрачен, без применения сроков давности.
Комментарии