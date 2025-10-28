Multi от Минфин
українська
28 октября 2025, 16:28

Резидентов Defence City освободили от налога на землю и недвижимость

Резиденты Defence City освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличительное от земельного участка. Увольнение применяется со следующего месяца после получения такого статуса и до завершения месяца, в котором он прекращен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Резиденты Defence City освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличительное от земельного участка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Такие особенности предусмотрены законом № 4577, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. Закон вступил в силу 5 октября 2025 года.

Новые правила будут действовать до 1 января 2036, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.

Увольнение распространяется на:

 — земельный налог:

  • земельные участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити;
  • земельные участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити в течение периода релокации и при этом не переданы в пользование третьим лицам.

 — налог на недвижимость:

 — объекты недвижимости, расположенные на территории выбранного для релокации населенного пункта, если они не сдаются в аренду, лизинг, ссуду (кроме работников резидента Дефенс Сити) и используются в хозяйственной деятельности резидентов Дефенс Сити и/или для проживания их работников;

 — здания промышленности, отнесенные к классу «Промышленные и складские здания» (код 125) Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023, которые на период релокации резидентов Дефенс Сити не используются по назначению в их хозяйственной деятельности и не сдаются в аренду, лизинг, ссуду.

Для резидентов Дефенс Сити при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость нормы о начислении пени не применяются.

В случае утраты статуса резидента Дефенс Сити:

  • теряется право на освобождение от уплаты налогов;
  • до 20 числа следующего месяца после потери статуса следует подать уточняющую налоговую декларацию по земельному налогу и налогу на недвижимость и уплатить налоговые обязательства и пеню;
  • пеня начисляется с первого отчетного периода, когда статус был утрачен, без применения сроков давности.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
