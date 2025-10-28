McDonald's запустил сервис заказов через мобильное приложение

В украинских McDonaldʼs 28 октября 2025-го начали тестировать новый сервис, позволяющий заказать блюдо через приложение и забрать его в ресторане по готовности. Сервис «Мобильный заказ» доступен в четырех ресторанах Киева, сообщили в пресс-службе сети.

Подробности

Клиенты могут выбрать ресторан, добавить в корзину блюда из меню, оплатить заказ через приложение и определить способ получения — МакДрайв, зона выдачи или обслуживания за столиком.

На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald's Киева — по ул. Е. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды.

После тестового периода, компания планирует национальный запуск сервиса.

«Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию.