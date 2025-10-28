ДБР задержал бывшего главу «Укрэнерго» Кудрицкого

Сотрудники ДБР задержали на Львовщине бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, ему готовят подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.

В чем Кудрицкого подозревают

Следствие подозревает, что Кудрицкий и бизнесмен Гринкевич могли присвоить деньги госкомпании еще в 2018 году.

Ранее ДБР провели у него обыски.