Сотрудники ДБР задержали на Львовщине бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
ДБР задержал бывшего главу «Укрэнерго» Кудрицкого
По их данным, ему готовят подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.
В чем Кудрицкого подозревают
Следствие подозревает, что Кудрицкий и бизнесмен Гринкевич могли присвоить деньги госкомпании еще в 2018 году.
Ранее ДБР провели у него обыски.
Источник: Минфин
