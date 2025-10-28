Кэти Вуд предупреждает о риске коррекции рынка ИИ, но отрицает наличие «пузыря»

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд ожидает «сотрясения» на рынках из-за будущего роста процентных ставок и допускает «проверку реальностью» для высоких оценок компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Однако она отвергла опасения по поводу формирования «пузыря» ИИ, подчеркнув долгосрочный потенциал технологии. Об этом Вуд заявила во вторник, 28 октября, в интервью CNBC.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Сотрясение» от роста ставок

Кэти Вуд прогнозирует изменение рыночных настроений в следующем году. «Мы достигнем этого момента в следующем году, когда разговоры сместятся с более низких процентных ставок на растущие», — сказала известная инвесторка. По ее словам, это вызовет «сотрясение» на рынках.

Она не согласилась с распространенным мнением о том, что рост ставок убивает инновации. «Я хочу развеять это мнение. Но, тем не менее, учитывая, как сегодня работают алгоритмы, мы считаем, что произойдет проверка реальностью, скажем так».

Проверка ИИ-оценок, но не пузырь

Комментарии Вуд прозвучали на фоне беспокойства по поводу стремительного роста оценок технологических компаний, куда бизнес и инвесторы вливают огромные средства, делая ставку на ИИ.

Ряд влиятельных фигур и институтов, включая МВФ, Банк Англии, CEO OpenAI Сэма Альтмана, главу JPMorgan Джейми Даймона и главу ФРС Джерома Пауэлла, в последние месяцы предупреждали о риске коррекции на фондовом рынке из-за ажиотажа вокруг ИИ.

Однако Кэти Вуд опровергла наличие пузыря. «Я не верю, что ИИ находится в пузыре», — заявила она. По ее мнению, текущие высокие оценки Big Tech оправданы в долгосрочной перспективе.

Рыночный контекст

Комментарии Кэти Вуд прозвучали на фоне роста мировых рынков в начале недели, вызванного надеждами на торговое соглашение между США и Китаем. Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы.

Инвесторы сейчас внимательно следят за ключевыми событиями: отчетами о прибылях Big Tech и решением Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (ожидается второе снижение ставки в этом году).