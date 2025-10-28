Кэти Вуд предупреждает о риске коррекции рынка ИИ, но отрицает наличие «пузыря»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2025, 12:05 Читати українською

Кэти Вуд предупреждает о риске коррекции рынка ИИ, но отрицает наличие «пузыря»

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд ожидает «сотрясения» на рынках из-за будущего роста процентных ставок и допускает «проверку реальностью» для высоких оценок компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Однако она отвергла опасения по поводу формирования «пузыря» ИИ, подчеркнув долгосрочный потенциал технологии. Об этом Вуд заявила во вторник, 28 октября, в интервью CNBC.

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд ожидает «сотрясения» на рынках из-за будущего роста процентных ставок и допускает «проверку реальностью» для высоких оценок компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Сотрясение» от роста ставок

Кэти Вуд прогнозирует изменение рыночных настроений в следующем году. «Мы достигнем этого момента в следующем году, когда разговоры сместятся с более низких процентных ставок на растущие», — сказала известная инвесторка. По ее словам, это вызовет «сотрясение» на рынках.

Она не согласилась с распространенным мнением о том, что рост ставок убивает инновации. «Я хочу развеять это мнение. Но, тем не менее, учитывая, как сегодня работают алгоритмы, мы считаем, что произойдет проверка реальностью, скажем так».

Проверка ИИ-оценок, но не пузырь

Комментарии Вуд прозвучали на фоне беспокойства по поводу стремительного роста оценок технологических компаний, куда бизнес и инвесторы вливают огромные средства, делая ставку на ИИ.

Ряд влиятельных фигур и институтов, включая МВФ, Банк Англии, CEO OpenAI Сэма Альтмана, главу JPMorgan Джейми Даймона и главу ФРС Джерома Пауэлла, в последние месяцы предупреждали о риске коррекции на фондовом рынке из-за ажиотажа вокруг ИИ.

Однако Кэти Вуд опровергла наличие пузыря. «Я не верю, что ИИ находится в пузыре», — заявила она. По ее мнению, текущие высокие оценки Big Tech оправданы в долгосрочной перспективе.

Рыночный контекст

Комментарии Кэти Вуд прозвучали на фоне роста мировых рынков в начале недели, вызванного надеждами на торговое соглашение между США и Китаем. Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы.

Инвесторы сейчас внимательно следят за ключевыми событиями: отчетами о прибылях Big Tech и решением Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (ожидается второе снижение ставки в этом году).

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами