NovaPay начал выпуск кредитных карт Visa

NovaPay начал выпускать платежные карты Visa — мирового лидера в области цифровых платежей. Карта Visa от NovaPay уже доступна как кредитная — для удобных ежедневных расходов по кредитным средствам с длительным льготным периодом — до 62 дней. Об этом говорится в сообщении компании.

Подробности

Это значит, что в течение грейс-периода можно вернуть кредитные средства с процентной ставкой 0,00001% годовых, он распространяется на оплаты товаров и услуг в магазинах, в интернете, оплату посылок с наложенным платежом в приложении NovaPay, а также на оплату мобильной связи, коммуналки, интернета, ТВ, страхования, образования.

Оформить карту в приложении NovaPay можно буквально в несколько кликов. Также к своей открытой кредитной линии можно заказать физическую карту Visa и получить ее в ближайшем отделении или почтомате Новой почты.

Напомним

NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты. Также компания первой среди небанков представила мобильное приложение в декабре 2023 года.