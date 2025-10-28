Отапливаемый сезон в Украине начнется 28 октября. Об этом глава государства сообщил в ходе состоявшегося 27 октября общения с журналистами, передает Укринформ.
Зеленский: Отопительный сезон начнется сегодня
Подробности
«Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, с завтрашнего дня», — рассказал Зеленский.
Он также заверил, что возобновляемые работы на объектах критической инфраструктуры, повредившие враг во время воздушных атак, возобновляются.
Как сообщалось, Кабинет министров 23 октября принял решение о выделении 8,4 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года.
