28 октября 2025, 11:10

В США усиливают биометрический контроль: будут делать фото на въезде и выезде из страны

Таможенная и пограничная служба США (CBP) представила новое мероприятие, позволяющее ей фотографировать любого въезжающего или выезжающего из страны иностранца для целей распознавания лица. Об этом пишет Engadget.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) представила новое мероприятие, позволяющее ей фотографировать любого въезжающего или выезжающего из страны иностранца для целей распознавания лица.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Поправка подана в Федеральный реестр правительства и предусматривает создание «интегрированной автоматизированной системы данных о въезде/выезде», которая будет сопоставлять биографические и биометрические данные иностранцев.

CBP и Министерство внутренней безопасности (DHS) заявляют, что галереи изображений будут формироваться из фотографий, сделанных пограничниками, а также из снимков из паспортов или других проездных документов; их будут сравнивать с «живыми» кадрами в пунктах контроля. Раньше служба уже могла потребовать фото и отпечатки пальцев во время въезда; теперь требование распространяется и на выезд.

Правительство обосновывает изменения в необходимости противодействия мошенничеству с документами, идентификации потенциальных угроз и контроля соблюдения разрешенных сроков пребывания. В

В документах отмечается, что новые требования вступят в силу 26 декабря 2025 года, но для полноценной работы системы понадобится время: по оценке CBP, развертывание биометрического контроля на всех коммерческих аэропортах и морских портах для въезда и выезда будет длиться три-пять лет. На практике это означает поэтапную установку камер, интеграцию с базами данных и настройку маршрутов обмена информацией между ведомствами, в частности, в рамках DHS.

База фото, отмечают в представлении, должна уменьшить нагрузку на офицеров благодаря автоматической сверке лица, ускорить оформление на границе и повысить точность обнаружения подозрительных совпадений.

В то же время CBP подчеркивает, что система ориентирована на неграждан США; требования граждан США остаются неизменными и зависят от конкретного пункта контроля и типа поездки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
