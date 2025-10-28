США и Япония подписали соглашение о «новом золотом веке» двусторонних отношений

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи по итогам переговоров 28 октября в Токио подписали Большое Соглашение (GREAT DEAL), которое должно привести к «новому золотому возрасту» альянса между двумя странами. Об этом сообщает Белый дом.

«Оба лидера с удовлетворением отметили быстрые и постоянные усилия обеих стран (по развитию двустороннего сотрудничества) и подтвердили свою твердую приверженность реализации этого Великого Соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенное соглашение, детали которого не обнародуются, позволит Соединенным Штатам и Японии укрепить экономическую безопасность, способствовать их экономическому росту и тем самым приведет к глобальному процветанию.

«Оба лидера поручили соответствующим министрам и секретарям предпринять дальнейшие шаги для Нового Золотого века постоянно растущего альянса между Соединенными Штатами и Японией», — подчеркнули в Белом доме.

Трамп и Такаичи также подписали меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов, которым предполагается активизировать диалог между компаниями двух стран, занимающихся их добычей и переработкой, и мобилизовать поддержку правительства и частного сектора для расширения производства.

Японские медиа со ссылкой на Белый дом также сообщают, что в ходе встречи премьер-министр Японии заявила Трампу о необходимости выдвижения его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

По завершении визита в Японию Трамп отбудет в Южную Корею на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где в четверг, 30 октября, планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.