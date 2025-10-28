Укрпочта ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно 27 октября, анонсировала почтовую марку «Мова». Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта презентовала новую почтовую марку — «Мова»
Что изображено на марке
На марке — образы женщины в венке, белой птицы и петуха, калины, подсолнуха и казака Мамая в лодке. Эскиз создал Николай Кочубей, украинский художник-график, чьи произведения хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.
Тираж марки составляет 180 тыс. экземпляров.
Предзаказать можно на специализированном сайте, а с 30 октября — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.
Предлагаемый почтовый набор включает: лист «Мова», конверт «Первый день» и карточку. Количество марок в листе — 4, номинал каждой почтовой марки — M.
Цена составляет 190 грн.
Источник: Минфин
