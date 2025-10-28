Нацбанк расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Нацбанк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Подробности

Так, с 28 октября 2025 года в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлено ОВГЗ с ISIN UA4000237564, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 14 октября 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования госбюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 28 октября 2025 года он будет содержать 19 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232675, UA4000232617, UA4000232615, UA4000232695, UA4000232896, UA4000232613, UA4000232613, UA4000234140, UA4030 UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632 и новый UA4000237564.