Пауэрбанки и генераторы разметают: сколько придется за них переплатить

Очередная волна отключений света спровоцировала ажиотажный спрос на «технику от блэкаута». Например, по данным компании «Эпицентр», уже на следующий день после атаки в ночь с 9 на 10 октября продажи таких товаров выросли в среднем в четыре раза. «Минфин» выяснил, какую «технику от блэкаута» еще можно купить в отечественной рознице и что происходит с ценами.

«Самый большой спрос — на пауэрбанки, туристические плитки (рост продаж в 8,4 раза), зарядные станции (объемы реализации увеличились в 7 раз), фонари и газовые баллоны. Также выросли продажи генераторов, способных обеспечить полную автономность частного дома. Покупают также батарейки, аккумуляторы, свечи — хотя там продажи подросли не так существенно — на 20−60%, в зависимости от категории», — рассказали «Минфину» в «Эпицентре».

На фоне ажиотажного спроса выбор техники в украинских магазинах уже заметно уменьшился, а цены пошли вверх.

«Если еще летом премиальный бесперебойник можно было купить за 25 тысяч гривен, то сейчас цена доходит до 50 тысяч», — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Скупают все — от генераторов до термочашек

В 2022—2023 годах, когда в Украине на фоне вражеских обстрелов начались большие проблемы с электричеством, многие уже обзавелись комплектом техники на случай отключений света. Тогда спрос на нее бил все рекорды, к примеру, генераторы в считанные дни размели с полок, а на новые поставки нужно было записываться в листы ожидания. Из-за ажиотажа цены выросли в разы. Например, китайские генераторы мощностью до 5 киловатт продавали по $1 тыс., хотя ранее они стоили не больше $300−400.

После того, как поставки техники увеличили, цены на нее снова пошли вниз. А так как в прошлом году больших проблем со светом не было, люди перестали выстраиваться за ней в очередь.

Но в этом месяце, после новых атак врага по украинской энергетике, и, главное, пессимистических прогнозов на зиму (некоторые эксперты не исключают, что света может не быть по 15−20 часов в сутки), ажиотажный спрос на «технику от блэкаута» снова вернулся.

Ее покупают как те, кто не сделал этого в позапрошлом году, так и те, кто, проведя ревизию оборудования, заметил, что многое вышло из строя. Массово ломаются, к примеру, недорогие бесперебойники, которые люди покупали для обеспечения работы интернета, китайские аккумуляторы и генераторы и др.

«Люди готовятся к отключениям света, покупают зарядные устройства, источники освещения и автономного питания», — отметили в «Эпицентре».

Руководитель департамента сети Comfy Андрей Гречин рассказал «Минфину», что наиболее активно «товары от блэкаута» сейчас покупают в Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской областях (в этих регионах ситуация с электроэнергией самая сложная).

«В топе продаж у нас — пауэрбанки и зарядные станции небольшой емкости, которые удобно брать с собой в укрытия. Популярны также безсетевая гарнитура, планшеты, термочашки и др.», — уточнил Андрей Гречин.

В «Эпицентре» говорят также о резком росте продаж туристических плиток (в 8,4 раза), зарядных станций (в 7 раз), генераторов (в 3 раза).

Ситуация в магазинах: поставки идут, но «отдельные позиции» могут отсутствовать

Но многие «энергетические товары» уже полностью раскуплены. А новые поставки запаздывают, так как продавцы не ожидали повышенного спроса на технику, и только сейчас делают увеличенные заказы поставщикам.

«Буквально в первые часы после перебоев со светом в Киеве люди выкупили большинство складских остатков. Спрос на зарядные станции и автономные источники питания растет непрогнозируемо. Сейчас их покупают даже те потребители, которые долго откладывали покупку. Активизировались также покупатели из западных регионов, хотя у них ситуация с электроэнергией более стабильная», — отметил Гречин.

Он также не исключает дефицита самой ходовой продукции. О том, что на фоне ажиотажа в продаже могут отсутствовать «отдельные позиции», говорят также в «Эпицентре», хотя представители сети заявили, что поставки товара идут постоянно и ассортимент обновляется.

Отметим, что на интернет-площадках сейчас по-прежнему широкий выбор «энергетических товаров», но, если попробовать сделать заказ, продавцы готовы оперативно отправлять далеко не все. Говорят, что «как раз такая модель закончилась, и нужно пару дней подождать», при этом точной даты доставки не называют.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщает, что, скажем, те же инверторы фактически раскупили. «Осталась какая-то дичь, типа гибридов на 80 киловатт, сетевые 20, 30, 50 и 100 киловатт, и то — совсем немного», — написал эксперт на своей странице в Фейсбуке.

Что происходит с ценами

Высокий спрос и ограниченный выбор уже взвинтили ценники. Как говорит Гречин, когда после массированных обстрелов начал резко повышаться спрос на «энергетические товары», поставщики тут же стали «корректировать цены» на определенные категории продукции.

«Мы увидели среднее увеличение стоимости на 20%. Многие поставщики из-за ажиотажного спроса временно приостановили акционные предложения, чтобы стабилизировать поставки и избежать дефицита. Такая ситуация на рынке сохраняется, и ритейлеры закупают новые партии товара у поставщиков уже по повышенным ценам», — пояснил «Минфину» Гречин.

По данным мониторинга платформы hotline, к примеру, комбинированный инверторный генератор (газ-бензин) EcoFlow в июне этого года стоил порядка 48,6 тысяч гривен, а сейчас верхняя ценовая планка доходит до 67,7 тысяч. Предложений такой техники на рынке немного — чуть более 30.

Зарядная станция Bluetti AC 180P в сентябре стоила 30,7 тысяч гривен, а 11 октября (то есть как раз после массированной атаки) ценник подскочил до 39,6 тысяч гривен. Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 не подорожала, а даже немного подешевела — с 34 тысяч в сентябре до 33,7 тысяч в октябре. Правда, это средний ценник.

Максимальные цены на этот товар уже зашкаливают — 59,6 тысяч. Это может говорить о том, что старые запасы техники заканчиваются, а новые — предлагают уже по рекордным ценам.

Пауэрбанк Hoco DB81A емкостью 50000 мА-часов в сентябре стоил 1 510 гривен, 11 октября — 1,7 тысяч, а 22 октября — уже больше 2 тысяч. Причем на рынке уже появились предложения этой модели по 2,5 тысяч гривен, то есть, скорее всего, ценник и дальше будет расти.

Пауэрбанк Xiaomi PB 3018 ZM на 30000 мА-часов подорожал с 1 572 гривен в сентябре до 1 849 гривен на конец октября.

Пока рост цен на «товары от блэкаута» не такой рекордный, как в 2023 году, когда некоторые модели подорожали в разы. Но эксперты не исключают, что «переоценка» еще не закончена, и техника будет и дальше дорожать, особенно, если поставщикам не удастся быстро насытить рынок товаром.