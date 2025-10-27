Аналитики впервые прогнозируют среднюю цену золота выше $4000 за унцию в 2026 году

Ожидается, что победное шествие золота продолжится и в следующем году, а средняя годовая цена впервые превысит отметку $4000 за унцию. Экономическая и геополитическая нестабильность будут поддерживать привлекательность металла как «безопасного актива», считают эксперты. Также существенно улучшились прогнозы по серебру. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters, опубликованные 27 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новые высоты для золота

Опрос 39 аналитиков и трейдеров показал, что средняя цена золота в 2025 году ожидается на уровне $3400 за тройскую унцию (предыдущий прогноз в июле — $3220). Прогноз на 2026 год значительно повышен — до $4275 за унцию (с $3400 три месяца назад).

В этом году золото уже продемонстрировало впечатляющий рост:

Цена выросла на 54% с начала года, превысив отметку $4000/унция и обновив исторические максимумы.

Металл движется к лучшему годовому показателю с 1979 года.

Средняя цена с начала 2025 года составила $3281/унция.

«Результаты золота в 2025 году отражают больше, чем просто силу ралли. Это свидетельствует о принятии новой реальности. Рынок больше не реагирует на краткосрочные шоки, а на более глубокую потерю доверия к политикам, валютам и самой финансовой системе», — считает Дэвид Рассел из GoldCore.

Аналитики объясняют взлет цен на золото, которое традиционно служит защитой во времена неопределенности, следующими факторами:

Широкие геополитические опасения.

Торговая напряженность.

Отход от доминирования доллара США.

Активные покупки золота центральными банками.

Приток средств в биржевые фонды (ETF).

Серебро не отстает

Аналитики также повысили свои прогнозы по ценам на серебро. Ожидается, что «белый металл» будет стоить в среднем $38,45 за унцию в 2025 году и достигнет $50 за унцию в 2026 году (по сравнению с июльскими прогнозами $34,52 и $38 соответственно).

Серебро, которое является одновременно защитным активом и важным промышленным металлом, в этом году выросло в цене на 65% и достигло исторического максимума $54,47 за унцию. Его перспективы поддерживаются:

Структурным дефицитом предложения.

Высоким спросом со стороны таких секторов, как солнечная энергетика, производство электромобилей и центры обработки данных для ИИ.

Ожидается, что мощный инвестиционный спрос останется ключевым фактором роста цен на серебро, поскольку инвесторы ищут более дешевую альтернативу золоту.