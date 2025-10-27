Аналитики впервые прогнозируют среднюю цену золота выше $4000 за унцию в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2025, 19:11 Читати українською

Аналитики впервые прогнозируют среднюю цену золота выше $4000 за унцию в 2026 году

Ожидается, что победное шествие золота продолжится и в следующем году, а средняя годовая цена впервые превысит отметку $4000 за унцию. Экономическая и геополитическая нестабильность будут поддерживать привлекательность металла как «безопасного актива», считают эксперты. Также существенно улучшились прогнозы по серебру. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters, опубликованные 27 октября.

Ожидается, что победное шествие золота продолжится и в следующем году, а средняя годовая цена впервые превысит отметку $4000 за унцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новые высоты для золота

Опрос 39 аналитиков и трейдеров показал, что средняя цена золота в 2025 году ожидается на уровне $3400 за тройскую унцию (предыдущий прогноз в июле — $3220). Прогноз на 2026 год значительно повышен — до $4275 за унцию (с $3400 три месяца назад).

В этом году золото уже продемонстрировало впечатляющий рост:

  • Цена выросла на 54% с начала года, превысив отметку $4000/унция и обновив исторические максимумы.
  • Металл движется к лучшему годовому показателю с 1979 года.
  • Средняя цена с начала 2025 года составила $3281/унция.

«Результаты золота в 2025 году отражают больше, чем просто силу ралли. Это свидетельствует о принятии новой реальности. Рынок больше не реагирует на краткосрочные шоки, а на более глубокую потерю доверия к политикам, валютам и самой финансовой системе», — считает Дэвид Рассел из GoldCore.

Аналитики объясняют взлет цен на золото, которое традиционно служит защитой во времена неопределенности, следующими факторами:

  • Широкие геополитические опасения.
  • Торговая напряженность.
  • Отход от доминирования доллара США.
  • Активные покупки золота центральными банками.
  • Приток средств в биржевые фонды (ETF).

Серебро не отстает

Аналитики также повысили свои прогнозы по ценам на серебро. Ожидается, что «белый металл» будет стоить в среднем $38,45 за унцию в 2025 году и достигнет $50 за унцию в 2026 году (по сравнению с июльскими прогнозами $34,52 и $38 соответственно).

Серебро, которое является одновременно защитным активом и важным промышленным металлом, в этом году выросло в цене на 65% и достигло исторического максимума $54,47 за унцию. Его перспективы поддерживаются:

  • Структурным дефицитом предложения.
  • Высоким спросом со стороны таких секторов, как солнечная энергетика, производство электромобилей и центры обработки данных для ИИ.

Ожидается, что мощный инвестиционный спрос останется ключевым фактором роста цен на серебро, поскольку инвесторы ищут более дешевую альтернативу золоту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает maestromaestro и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами