Ожидается, что победное шествие золота продолжится и в следующем году, а средняя годовая цена впервые превысит отметку $4000 за унцию. Экономическая и геополитическая нестабильность будут поддерживать привлекательность металла как «безопасного актива», считают эксперты. Также существенно улучшились прогнозы по серебру. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters, опубликованные 27 октября.
Аналитики впервые прогнозируют среднюю цену золота выше $4000 за унцию в 2026 году
Новые высоты для золота
Опрос 39 аналитиков и трейдеров показал, что средняя цена золота в 2025 году ожидается на уровне $3400 за тройскую унцию (предыдущий прогноз в июле — $3220). Прогноз на 2026 год значительно повышен — до $4275 за унцию (с $3400 три месяца назад).
В этом году золото уже продемонстрировало впечатляющий рост:
- Цена выросла на 54% с начала года, превысив отметку $4000/унция и обновив исторические максимумы.
- Металл движется к лучшему годовому показателю с 1979 года.
- Средняя цена с начала 2025 года составила $3281/унция.
«Результаты золота в 2025 году отражают больше, чем просто силу ралли. Это свидетельствует о принятии новой реальности. Рынок больше не реагирует на краткосрочные шоки, а на более глубокую потерю доверия к политикам, валютам и самой финансовой системе», — считает Дэвид Рассел из GoldCore.
Аналитики объясняют взлет цен на золото, которое традиционно служит защитой во времена неопределенности, следующими факторами:
- Широкие геополитические опасения.
- Торговая напряженность.
- Отход от доминирования доллара США.
- Активные покупки золота центральными банками.
- Приток средств в биржевые фонды (ETF).
Серебро не отстает
Аналитики также повысили свои прогнозы по ценам на серебро. Ожидается, что «белый металл» будет стоить в среднем $38,45 за унцию в 2025 году и достигнет $50 за унцию в 2026 году (по сравнению с июльскими прогнозами $34,52 и $38 соответственно).
Серебро, которое является одновременно защитным активом и важным промышленным металлом, в этом году выросло в цене на 65% и достигло исторического максимума $54,47 за унцию. Его перспективы поддерживаются:
- Структурным дефицитом предложения.
- Высоким спросом со стороны таких секторов, как солнечная энергетика, производство электромобилей и центры обработки данных для ИИ.
Ожидается, что мощный инвестиционный спрос останется ключевым фактором роста цен на серебро, поскольку инвесторы ищут более дешевую альтернативу золоту.
