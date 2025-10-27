Банки Украины в августе выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Банки в августе выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн
Сколько выдано кредитов
- 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 136 на 267,3 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 309 кредитов на 543,6 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.
Где выдано больше всего
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:
- в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн грн, или 31,9% от общего объема);
- в Киеве (125 договоров на 280,7 млн грн);
- во Львовской области (61 договор на 124,5 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн грн);
- в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн гр).
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.
Источник: Минфин
