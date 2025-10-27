Банки в августе выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн

Банки Украины в августе выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Сколько выдано кредитов

480 кредитов на сумму 889,8 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 136 на 267,3 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

309 кредитов на 543,6 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке;

качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:

в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн грн, или 31,9% от общего объема);

в Киеве (125 договоров на 280,7 млн грн);

во Львовской области (61 договор на 124,5 млн грн);

в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн грн);

в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн гр).

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.