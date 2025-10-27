Multi от Минфин
українська
27 октября 2025, 18:15

Акции Porsche растут: инвесторы видят свет в конце туннеля после тяжелого 2025 года

Акции немецкого производителя люксовых спорткаров Porsche AG продемонстрировали уверенный рост в понедельник, 27 октября. Инвесторы, похоже, поверили, что худшее для компании уже позади, несмотря на недавнее снижение прогноза прибыли и слабые финансовые результаты за девять месяцев. Аналитики считают, что прибыль и настроения достигли дна, а новая стратегия и смена руководства открывают путь к восстановлению. Об этом сообщает WSJ 27 октября.

Акции немецкого производителя люксовых спорткаров Porsche AG продемонстрировали уверенный рост в понедельник, 27 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Падение прибыли и смена курса

В начале европейских торгов в понедельник акции Porsche выросли на 4,1%. Это произошло несмотря на то, что на прошлой неделе компания подтвердила свой годовой прогноз, который ранее, в сентябре, был снижен уже в четвертый раз за этот год. Причинами стали слабый спрос на электромобили (EV), влияние торговых пошлин и замедление на рынке Китая.

Эти проблемы заставили Porsche пересмотреть свою стратегию электрификации: компания отложила выпуск новых полностью электрических моделей и решила добавить в линейку больше гибридных автомобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Это изменение стратегии привело к значительным единовременным расходам — около €2,7 миллиарда ($3,14 млрд) за первые девять месяцев, которые, как ожидается, вырастут до €3,1 миллиарда за весь 2025 год.

В результате операционная прибыль за девять месяцев обвалилась до €40 миллионов по сравнению с €4,04 миллиардами за аналогичный период прошлого года.

Оптимизм аналитиков и новый CEO

Несмотря на текущие трудности, аналитики видят основания для оптимизма. Эксперты Citi считают, что компания достигла дна по прибыли и настроениям инвесторов. Назначение нового генерального директора — Михаэля Ляйтерса, бывшего руководителя McLaren — вместе с рекордно низкими квартальными и годовыми показателями, резкой коррекцией запасов и новой продуктовой стратегией, ориентированной на ДВС, может обеспечить Porsche три-четыре года улучшения рентабельности, начиная с 2026 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
27 октября 2025, 19:51
#
А могли б згадати як робити Леопарди і акції б полетіли стрімко вгору.
