Microsoft, Google, Amazon и Meta отчитываются о прибылях под тенью возможного пузыря ИИ

На этой неделе ведущие американские технологические компании, включая Microsoft, Alphabet (Google), Amazon и Meta (Facebook), отчитаются о своих финансовых результатах за третий квартал. Инвесторы будут внимательно следить за показателями на фоне растущих опасений по поводу возможного формирования «пузыря» вокруг искусственного интеллекта (ИИ), который раздул рыночную стоимость компаний. Об этом сообщает Reuters 27 октября.

Миллиардные инвестиции против неопределенных результатов

Ожидается, что техногиганты покажут уверенный рост доходов за июль-сентябрь, в значительной степени благодаря инвестициям в облачные вычисления и ИИ. По прогнозам LSEG, выручка компаний росла быстрыми темпами. Аналитики ожидают, что руководство компаний подтвердит намерения продолжать вливать миллиарды долларов в развитие ИИ, подчеркивая его долгосрочный потенциал.

Однако, несмотря на оптимизм, отдача от этих колоссальных инвестиций остается под вопросом. В целом, четыре техгиганта и другие крупные облачные компании, по прогнозам, потратят $400 миллиардов на инфраструктуру ИИ в этом году. Однако эффективность внедрения ИИ бизнесом пока невысока.

Широко цитируемое исследование Массачусетского технологического института (MIT) в начале этого года показало, что из более чем 300 проанализированных ИИ-проектов только около 5% принесли измеримые результаты. Большинство инициатив останавливаются на пилотной стадии из-за слабой интеграции в рабочие процессы и не масштабируемых моделей.

Эта неопределенность создает риски для ралли на фондовом рынке, которое с момента дебюта ChatGPT в ноябре 2022 года добавило около $6 триллионов к рыночной стоимости Big Tech. Некоторые экономисты даже считают, что именно расходы на ИИ поддерживают американскую экономику, компенсируя негативное влияние пошлин администрации Трампа.

«Циркулярные сделки» и долговое финансирование усиливают тревогу

Беспокойство инвесторов усиливается из-за распространения так называемых «циркулярных сделок», напоминающих бум доткомов 1990-х годов. Ярким примером является потенциальная инвестиция Nvidia в размере $100 миллиардов в OpenAI, которая является одним из ее крупнейших клиентов. Сама OpenAI подписала соглашения на вычислительные мощности для ИИ на сумму $1 триллион, не раскрывая деталей финансирования, включая обязательства приобрести ресурсы у Oracle на $300 миллиардов.

Кроме того, в отличие от предыдущих инвестиционных циклов, все большую роль в финансировании инфраструктуры ИИ играет долг. Недавно Meta заключила соглашение о финансировании на $27 миллиардов с частной кредитной фирмой Blue Owl Capital для своего крупнейшего дата-центра.

Оптимизм инвесторов и прогнозы по облачным подразделениям

Некоторые инвесторы считают, что под поверхностным ажиотажем формируется реальная ценность. Они указывают на двузначный рост доходов и мощные денежные потоки, поддерживающие финансовое здоровье Big Tech.

Ожидается, что в третьем квартале облачные подразделения Amazon, Microsoft и Google покажут значительный рост, несмотря на ограничения мощностей.

В целом, по данным LSEG, ожидается следующий рост выручки за квартал:

Microsoft: +14,9%

Alphabet (Google): +13,2%

Amazon: +11,9%

Meta: +21,7%

Однако рост прибыли, вероятно, замедлится из-за резкого увеличения расходов. Ожидается, что все компании, кроме Microsoft, покажут самый слабый рост прибыли за последние 10 кварталов.

Microsoft, Alphabet и Meta отчитаются в среду, Amazon — в четверг.