Криптокошелек Wallet в Telegram запустил торговлю токенизированными бумагами США

Для совершения сделки нужно зайти в раздел «Торговля» в мессенджере и приобрести USDT. Можно купить часть токена, если недостаточно средств для приобретения целой акции.

Функция стала доступна благодаря партнерству Wallet с криптобиржей Kraken и платформой токенизации Backed Finance. На первом этапе для пользователей доступно более 60 токенизированных акций и биржевых фондов США, включая бумаги Apple, Tesla, Nvidia и индекса S&P 500.

В отличие от традиционных бирж, торговля в Wallet доступна круглосуточно пять дней в неделю без привязки к часам работы американского рынка.

На фоне этой новости Toncoin в моменте вырос на 4,8%, достигнув отметки $2,26. По состоянию на 12:20 стоимость монеты скорректировалась до $2,21.