В 2024 году, впервые за 25 лет, из Германии уехало больше поляков, чем приехало. Как констатируют в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal, польские работники как постоянные, так и сезонные все меньше интересуются немецким рынком труда и все чаще рассматривают возможность возвращения домой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический поворот в трудовой миграции

«Пока мы наблюдаем очередной исторический поворот в трудовой миграции после волны возвращений поляков из Великобритании. Впервые с 2008 года из Германии уехало больше граждан Польши, чем прибыло. По данным Федерального статистического управления Германии, в 2024 году страну покинули около 95 тыс. поляков, в то время как приехали только 84 тыс. — на 22 тыс. меньше, чем годом ранее», — отмечают в Gremi Personal.

Об изменениях в трудовой миграции свидетельствуют и официальные польские данные. По информации Народного банка Польши, во втором квартале 2025 года польские мигранты перевели домой 5,3 млрд злотых — чуть больше, чем в среднем в течение 2022−2024 годов.

В то же время структура этих переводов показывает интересную тенденцию: объемы средств от долгосрочных мигрантов почти не изменяются — они составляют 2,9 млрд злотых, всего на 0,5% больше, чем три года назад. Переводы от краткосрочных работников — сезонных и пограничных — за это время выросли на 55% и достигли 2,4 млрд злотых.

Аналитики объясняют это постепенным снижением эмиграционной динамики, что явилось следствием улучшения экономической ситуации в Польше, роста привлекательности внутреннего рынка труда, а также взвешенной политики польского правительства, направленной на возвращение проживающих за рубежом граждан.

Среди ключевых инструментов, используемых правительством, — налоговые стимулы и специальные программы поддержки для реэмигрантов.

В частности, граждане, проживавшие за пределами страны не менее трех лет, по возвращении могут воспользоваться освобождением от уплаты налога на доходы физических лиц (PIT) до определенного лимита в течение четырех лет.

Для молодых специалистов по польской диаспоре в ЕС, Великобритании, США и Канаде действует программа оплачиваемых стажировок в польских компаниях.

В то же время, польское правительство активно работает над созданием благоприятной бизнес-среды — относительно низкие налоги, упрощенные процедуры регистрации предприятий и стабильная экономика привлекают не только польских предпринимателей, но и иностранных инвесторов, создающих дополнительные рабочие места в стране.

«Если к этому добавить рекордное снижение инфляции (до 2,9%), стабильный рост заработных плат в корпоративном секторе (+7,5% в год) и рост покупательной способности поляков (почти на 5% в год), то выгоды для граждан, принимающих решение вернуться домой, становятся очевидными. Ведь, несмотря на то, что в Польше зарплаты все еще ниже, чем в Германии, за них можно получить более качественные услуги: доступ к медицине, спорту, отдыху. И главное — снять или купить приличное жилье, что в Германии практически невозможно», — рассказывает Ирина Серова, CBDO компании Gremi Personal.

По мнению эксперта, «миграционный резерв» Польши в настоящее время исчерпан — многие соискатели уже поработали за границей и не планируют туда возвращаться.

Поляки все чаще ищут не только высокие зарплаты, но и лучшие условия труда и социальную защиту, которую сегодня может дать Польша.

«Польша продемонстрировала, что возвращение мигрантов возможно, если государство создает условия, которые не только не уступают западным, но и предлагают людям большее чувство стабильности, принадлежности и реальных перспектив дома. И это хороший пример для Украины, возвращение трудовых мигрантов для которой станет решающим фактором послевоенного восстановления страны», — подчеркивает Серова.