Милей получает мандат на реформы: результаты выборов в Аргентине укрепляют позиции президента и его рыночный курс

Партия президента Аргентины Хавьера Милея одержала убедительную победу на промежуточных выборах в воскресенье, значительно укрепив свои позиции в Конгрессе. Этот результат придает новый импульс его амбициозным рыночным реформам, поддержанным США, и обеспечивает президенту ключевые рычаги для защиты своего курса, несмотря на экономические трудности в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неожиданный успех и его значение

По результатам подсчета почти 99% голосов, партия Милея получила около 41% поддержки по всей стране. Это позволило ей более чем удвоить свое представительство в аргентинском Конгрессе.

Самое важное, что партия президента и ее союзники теперь контролируют как минимум одну треть мест в обеих палатах парламента. Этот порог является критически важным, поскольку дает Милею возможность сохранять право вето и защищать свои указы от блокирования оппозицией.

Результат оказался лучше, чем прогнозировало большинство социологических опросов, и дает Миле свежий политический капитал после месяцев социального недовольства из-за жестких мер экономии и прошлогодней рецессии. Победа также укрепляет его позиции в отношениях с Вашингтоном и Международным валютным фондом (МВФ), которые связывают будущую финансовую поддержку с продолжением его экономического эксперимента. Аналитики ожидают роста аргентинских облигаций и курса песо.

«Мандат на изменения подтвержден»

Победа особенно важна на фоне значительной финансовой поддержки со стороны США. В этом месяце Вашингтон объявил о валютном свопе на $20 миллиардов для поддержки аргентинского песо и пообещал привлечь еще $20 миллиардов от частных банков и суверенных фондов.

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что эта поддержка зависит от успеха Милея на выборах. «Если он победит, мы останемся с ним. А если не победит, мы уйдем», — заявлял Трамп ранее в этом месяце.

Цена «шоковой терапии»

Хавьер Милей, экономист-либертариан, называющий себя «анархо-капиталистом», пришел к власти два года назад с обещанием радикальных перемен и прекращения десятилетий борьбы страны с гиперинфляцией и экономическим упадком. Он пообещал безжалостно сокращать государственные расходы, часто появляясь на публике с бензопилой как символом своих намерений.

Его правительство резко девальвировало песо, унифицировав многочисленные обменные курсы, сократило энергетические субсидии и уволило десятки тысяч госслужащих, чтобы преодолеть хронический дефицит бюджета, который финансировался печатанием денег. Эти меры временно стабилизировали финансы, обеспечив первый сбалансированный бюджет за более чем десятилетие, а инфляция упала с 200% два года назад до 32%.

Однако эта «шоковая терапия» имела высокую социальную цену: примерно каждый третий аргентинец живет за чертой бедности, реальные зарплаты упали более чем на 20% с 2023 года, а потребительские расходы продолжают сокращаться. Накануне выборов опросы показывали возможное поражение партии Милея.

Однако многие избиратели, хотя и критиковали президента, считали возвращение к власти левой оппозиции неприемлемым.