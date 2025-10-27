Почти треть одиноких людей поколения зуммеров ходят на свидание только ради бесплатной еды — опрос

Для представителей поколения зуммеров романтика может иметь свою цену — и бюджет. Об этом говорится в опросе Intuit, проведенном в сентябре среди 1500 взрослых американцев, пишет New York Post.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почти каждый третий одинокий (31%), рожденный между 1997 и 2012 годами, признается, что ходил на свидание только ради бесплатного ужина.

Исследование показало, что деньги все больше формируют отношения, от бюджетов на свидание до решения того, кто оплачивает счета.

В общем, 51% американцев заявили, что реже встречаются с партнерами из-за экономических проблем, причем поколение зуммеров пострадало больше всего — 58%.

Однако многие переосмысливают понятие «хорошее» свидание, опираясь на доступность и креативность.

«Для поколения зуммеров финансовые привычки и амбиции становятся частью нового языка любви», — сказала Эшли Эвальд, студентка факультета государственной политики Технологического института Джорджии, которой за двадцать.

«Деньги и финансовая безопасность стали главными движущими силами в отношениях, поскольку они олицетворяют стабильность».

Согласно опросу Deloitte, опубликованному ранее в этом году, почти половина представителей поколения зуммеров и миллениалов говорят, что не чувствуют себя финансово защищенными.

Эвальд сказал, что инфляция и давление на стоимость жизни сделали креативные и бюджетные свидания более распространенными, от домашних вечеров до совместных подработок.

По данным Intuit, около половины американцев говорят, что оптимальный бюджет для первого свидания составляет от 50 до 100 долларов.

Для 22-летней медиаспециалистки из Джексонвилля, штат Флорида, Кэти Файтс, эта тенденция звучит правдоподобно.

«Девушка должна есть, но я бы не пошла с кем угодно ради бесплатной еды», — сказала Файтс Fox News Digital. «Риск обычно перевешивает вознаграждение».

Она сказала, что не прочь разделить расходы или даже оплатить раунд напитков, но ожидает ответных усилий.

«Если вы не можете позволить себе выпивку за 15 долларов, не приглашайте кого-нибудь на свидание», — сказала она. «Я хочу встречаться с кем-то амбициозным, кто знает, чего хочет. Это не значит, что они должны зарабатывать много денег, но они должны быть направлены».

Как и многие ее поколения, Файтс сказала, что предпочитает непринужденные и доступные свидания — кофе, прогулки по пляжу или напиткам, вместо дорогого ужина.

Джейсон Ли, основатель приложения для знакомств LoveTrack, который предлагает идеи для свиданий, темы для начала разговоров и напоминания о днях рождения и годовщины, сказал, что представители поколения зуммеров более экономны и креативны, когда дело доходит до свиданий. Некоторые из самых популярных идей для свиданий в приложении являются бесплатными или недорогими, например поиск сокровищ, пикники и вечера кино дома, сказал он.

Лицензированная терапевт Эллисон Гилбо, которая консультирует клиентов поколения зуммеров в Нью-Йорке, сказала, что распределение счетов, совместное использование Uber и покупка собственных напитков также стали стандартом.

«Я даже не думаю, что они замечают, дешевое ли их свидание, так, как это точно заметили бы я и мои сверстники», — сказала 44-летняя женщина.

Однако, по данным Intuit, деньги часто становятся «третьим колесом». Треть американцев разорвали отношения из-за финансов, а 44% представителей поколения зуммеров говорят, что они бы встречались только с тем, кто зарабатывает больше, чем они.

Опрос Hily показал, что более половины — 57% женщин и 63% мужчин — перестали бы встречаться с кем-то, кто не умеет ответственно управлять деньгами, а около трети женщин и 37% мужчин даже считают бережливость привлекательной.

Для многих молодых пар финансовая независимость стала самой высокой формой безопасности. Как обнаружила компания Intuit, более половины ведут отдельные счета, предпочитая автономию совместному контролю, и они не ходят вокруг «разговоров о деньгах».