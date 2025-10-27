В Чехии за последние месяцы значительно возросло количество украинских беженцев

В последние месяцы значительно увеличилось количество украинских беженцев в Чехии. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание Novinky.

Подробности

По данным МВД страны, количество разрешений на временную защиту выросло более чем в два раза, достигнув рекордного значения.

Если до сентября власти выдавали в среднем по 1,5 тыс. таких разрешений в месяц, то через два месяца этот показатель подскочил до 3,1 тыс. Как пояснила пресс-секретарь МВД Ч Р Гана Мала, основной причиной стало разрешение Киева, позволившее молодым людям от 18 до 22 лет беспрепятственно уезжать из страны.

Всего за сентябрь был установлен рекорд года — выдано 13,5 тыс. разрешений. Общее количество украинских беженцев в Чехии приближается к 400 тыс., что является самым высоким показателем ЕС на душу населения.

Издание пришло к выводу, что, несмотря на смену власти, отношение к работающим в Чехии беженцам меняться не должно. Статус временной защиты, действующий до марта 2026 года, в ЕС уже планируется продлить.