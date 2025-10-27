Multi от Минфин
українська
27 октября 2025, 12:13

Банки и хедж-фонды борются за трейдеров, торгующих золотом

Торговые дома, хедж-фонды и банки активно нанимают специализированных трейдеров золотом на фоне резкого роста интереса к этому металлу. Это вызвало настоящую борьбу за таланты и значительное увеличение зарплат на рынке, который исторически считался нишевым. Об этом сообщает Bloomberg.

Торговые дома, хедж-фонды и банки активно нанимают специализированных трейдеров золотом на фоне резкого роста интереса к этому металлу.

Спрос на специалистов растет

Крупные сырьевые компании, такие как Trafigura Group и Gunvor Group, в этом году уже сформировали команды трейдеров драгоценными металлами. Их конкуренты, IXM и Mercuria Energy Group Ltd., также ищут специалистов в этой области. По данным хедхантеров и руководителей отрасли, многочисленные хедж-фонды, банки и даже промышленные компании пытаются выйти на рынок драгоценных металлов или расширить свои существующие команды.

Хотя рынок золота очень велик (еженедельные обороты только в Лондоне достигают сотен миллиардов долларов), традиционно на нем доминировали несколько крупных банков, таких как JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и UBS Group AG, которые работали с небольшими командами трейдеров. В этом году взлет цен на золото привлек новых игроков, которые столкнулись с ограниченным пулом опытных специалистов.

«Трейдеры драгоценными металлами сейчас переживают свой звездный час», — говорит Алекс Керр, хедхантер из Aurex Group. «Это уже не только банки. Хедж-фонды и торговые дома — все ищут трейдеров драгоценными металлами или портфельных менеджеров».

Прибыльные возможности и дефицит талантов

Помимо стремительного роста цен, рынки драгоценных металлов в этом году предоставили множество возможностей для заработка. Это включает масштабную арбитражную торговлю, которая в начале года привлекла металл на десятки миллиардов долларов в США, и драматический «сквиз» на рынке серебра в Лондоне в этом месяце.

По данным Crisil Coalition Greenwich, 12 ведущих банков в первом квартале 2025 года вместе заработали на драгоценных металлах $500 миллионов — это второй по величине показатель за десятилетие. Это примерно в два раза больше среднего квартального заработка за последние 10 лет.

Рост зарплат и активность на рынке труда

Трейдеры драгоценными металлами, которые раньше могли выбирать только из небольшого количества банков, теперь получают предложения от торговых домов и хедж-фондов, которые готовы платить больше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
